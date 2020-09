Kraje a města lákají na vstupné zdarma, aby zachránily cestovní ruch. Brno je naopak plné, ale eura chybějí

Zdarma do ostravské zoo nebo do Světa techniky v Dolních Vítkovicích teď budou moct až do konce října všichni návštěvníci. Zastupitelé Moravskoslezského kraje tak chtějí podpořit turistiku, které v regionu uštědřila těžkou ránu pandemie. Podobně poskytují vysoké slevy turistům i v jiných krajích a městech, kde památky sčítají ztráty.