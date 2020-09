Notes: Bez roušky do hospody (ani školy) nelez

Česko v posledních dnech zažívá prozatím nejvyšší nárůst počtu pozitivních případů nákazy koronavirem. Denní přírůstky již překonaly jarní situaci, kdy se víceméně zavřela celá země. Také v porovnání s okolními státy si nevedeme úplně nejlépe. „Dostali jsme se na chvost Evropy,“ zhodnotil epidemiolog Prymula v ČT.

Nejvážnější situace je v Praze. Hygienici v hlavním městě na tento stav zareagovali vyhlášením nových opatření, které mají šíření viru zpomalit. Ta se dotknou všech obyvatel hlavního města. Od středy 9. září se nově zavádí povinnost nosit roušky v obchodech a nákupních centrech a zavírají se hospody a bary mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Od 14. září nasadí roušky i žáci a studenti – povinné budou ve společných prostorách škol. Více o nových opatřeních si přečtěte v našem textu.

Dnešek ale nebyl pouze dnem, kdy by se řešil koronavirus. Naopak. Vášně i nadále vzbuzuje cesta šéfa Senátu Vystrčila a dalších politiků na Tchaj-wan. K ní se dnes vyjádřil premiér Andrej Babiš. Slovy mladých: naložil. Druhého nejvyššího ústavního činitele Babiš označil za diplomatického amatéra, který ani neumí anglicky. Podle Babiše se Vystrčil tímto zapojil do předvolební kampaně.

Taková rozkošná vnitropolitická debata. Můžeme ji ale brát jako předkrm před víkendovým vystoupením pana prezidenta na Primě. To bude jistě další jízda.

„Není Miloš jako Miloš!“ Alespoň to říká v rozhovoru Renaty Kalenské europoslanec ODS Alexandr Vondra. Podle něj nemůže Česko nechat Čínu, aby s námi zametala jako s hadrem. Podle Vondry je však pravděpodobné, že ostře sledovaná mise na Tchaj-wan bude mít dohru, a umí si představit, že Čína může zasáhnout Česko na citlivém místě.

„Myslím, že pokud se Čína rozhodne k ekonomické odvetě, Češi to pocítí v jednom případě. A to je Škodovka,“ popisuje Vondra.

O čem dalším jsme dnes psali?

Honza Kudláček nabízí rozhovor se specialistou na západní Balkán ohledně jednání mezi Kosovem a Srbskem, které zprostředkoval americký prezident Trump. Nehraje se o málo. „Pokud jde přímo o vztahy mezi Srbskem a Kosovem, jde určitě o nejdůležitější jednání od vyhlášení kosovské nezávislosti v roce 2008,“ říká Michal Vít z Metropolitní univerzity v Praze.

Eliška Hradilková Bártová zjistila, že soud ve Švýcarsku začne v pondělí projednávat výši trestů pro bývalé manažery Mostecké uhelné. Ti byli odsouzeni za podvod a tunelování tohoto bývalého státní podniku.

Vracíme se také k včerejšímu rozhodnutí soudu v případě vraždy slovenského novináře Kuciaka a jeho snoubenky Kušnírové. Investigativní reportérka Monika Tódová ze slovenského Denníku N překvapivý rozsudek analyzovala.

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší vyrazil za kampaní. Což není nic divného. Jen se tedy vydal do jedné ze středočeských škol. Klaus přitom dříve veřejně prohlašoval, že politika do škol nepatří. Ehm. „Nevím, jak se to mohlo týkat podzimních voleb. To je úplná hloupost, co říkáte. Já jsem tam byl jako člověk, jako já. Ruce, nohy, hlava,“ popsal Klaus kolegovi Prokopu Vodrážkovi. Ehm ehm.

Co dalšího se dnes stalo?

Věra Kuberová, vdova po zesnulém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, oznámila, že nepřijme státní vyznamenání pro svého muže. Podle ní by si ocenění nepřál. Zprávu přinesli kolegové ze Seznam Zpráv. Stejný server přišel také s poměrně zábavnou informací, že dvojka na kandidátce hnutí ANO ve Středočeském kraji před čtyřmi lety kandidovala do Senátu za ODS. A Babiše celkem tvrdě veřejně natírala slovy, že je největší korupčník. Inu – změna je život.

Šest běloruských novinářů zatčených 1. září v Minsku bylo odsouzeno ke třem dnům vězení za účast v nepovolené demonstraci. Protože už tři dny strávili ve vazbě, byli po vynesení verdiktu propuštěni. Všichni vypovídali, že na akci pracovali jako reportéři.

Do zásob státních rezerv má od ministerstva vnitra přejít více než 75 milionů roušek a dalších ochranných pomůcek, píše Aktuálně.cz. Dokument, který by zdravotnický materiál pro případnou druhou vlnu nemoci covid-19 do rezerv převedl, bude v pondělí schvalovat vláda.