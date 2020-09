Vystrčil si cestou na Tchaj-wan dělá kariéru. Nemůžeme Číňanům říkat, jaká mají mít lidská práva, míní exnáměstek Drulák

Jak vnímáte cestu Miloše Vystrčila?

Opakovaně jsem ji kritizoval, protože tu byla shoda nejvyšších ústavních činitelů, že je to věc, která by se neměla dělat a škodí českým zájmům. Pokud chtějí mít státy standardní vztahy s Čínou, určitých věcí se vyvarovávají a platí to pro všechny. Vystrčil se rozhodl razit novou cestu a je v tom osamocen. Trochu nepříjemné je, že to může mít pro Českou republiku následky.

Jaké následky?

Čína dá samozřejmě najevo, že jí toto jednání vadí. Nevím ale, s čím přijdou.

Teď vyšla analýza Asociace pro mezinárodní otázky, která popisuje, že Čína nemá moc možností, jak Česku ekonomicky uškodit.

Podstatné je, že nebudeme mít standardní vztahy s Čínou jako další státy EU. Nevím, jestli dojde ke zrušení zakázky či nějakého exportu. Je to ale každopádně věc, která povede k tomu, že naše vztahy budou poškozeny.

Byly vůbec někdy ty vztahy standardní? Když se podíváme do minulosti, Česká republika se vždy vymykala.

V posledních letech jsme se je pokusili trochu standardizovat – během Sobotkovy vlády. Ale ty snahy probíhaly i předtím.

Třeba premiér Petr Nečas přivedl Česko do takzvané Varšavské iniciativy, kterou nyní známe jako 16+1. Tato skupina států společně jedná s Čínou.

To byly počátky. Byly tam momenty, které napomáhaly ve standardizaci vztahů. Byla to rozumná politika.

Co nám tato rozumná politika přinesla? Máme tu například poměrně neúspěšné dobrodružství s čínskými investicemi. Dokonce i prezident Miloš Zeman tuto část vztahů kritizoval.

V první řadě je chyba měřit vztahy mezi státy mírou investic. To byl od počátku zásadní problém a byla to chyba prezidenta i lidí kolem něj. Státní vztahy se nedají redukovat pouze na jedno číslo. Navíc bylo od počátku jasné, že tu Peking