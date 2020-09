Divadelní spolek Jedl, to jest především režisér Jan Nebeský a jeho dvorní herečka Lucie Trmíková, pokračuje ve volné sérii inscenací věnovaných významným osobnostem uměleckého světa. Nový opus Malý stvořitel (s podtitulem Der Kleine Fratz) se volně inspiroval dílem a životními osudy Franze Kafky.

Karel Dobrý hraje mladého Franze Kafku přímo v bytě, kde proslulý spisovatel sedm let bydlel

Scénář Malého stvořitele napsal Egon Tobiáš, další Nebeského dávný souputník. A to způsobem, jaký je pro jeho divadelní tvorbu typický: velmi volně, nedějově, spíš jako skládačku narážek, citací a parafrází nejrůznějších kafkovských (a bůhvíjakých jiných) motivů. Tihle dva si ovšem tradičně rozumějí: Tobiáš sestavuje útržky vět do dráždivě nesrozumitelných verbálních chuchvalců a Nebeský dokáže z obtížně uchopitelného materie vyčarovat až nečekaně konkrétní divadelní situace.

Malý stvořitel však nabízí ještě jedno nepominutelné lákadlo. Hraje se totiž v Domě U Minuty (hned vedle Staroměstské radnice), a to přímo v bytě, kde Kafka od šesti do třinácti let bydlel. Oknem tak je vidět orloj a celé představení navíc tiše podmazává barový pianista z protilehlé restaurace – neplánovaně a nevědomky, ale vlastně docela příhodně.

Neviditelný Franz

Tři hlavní postavy jsou jasně dané: malý Franz, autoritativně sebestředný otec a měkce neurčitá matka. Titulní hrdina zůstává spíš u krátkých monologů, většina dialogů a akcí probíhá mezi jeho rodiči; ti mluví o poznání častěji „o něm“ než „s ním“. Vlídné rodinné prostředí to rozhodně není.

Objeví se však i další figury. Dohnal zaměňuje dědkovsky umolousaného otce za zlatě blyštivého Franzova kamaráda Maxe Broda nebo absurdně vymaškařeného komisaře Vacátka, vyzdobeného dobovou hasičskou přilbou; Trmíková vystřídá několik extravagantních kostýmů, ve kterých předvede celou řadu konkrétně neurčených žen, včetně proslulých Kafkových přítelkyň.

Dobrý – s ušima zezadu podepřenýma, aby náležitě kafkovsky