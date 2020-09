Přicházejí nové generace herních konzolí. Budou už poslední?

Nejpozději koncem tohoto roku se začnou prodávat nové modely herních konzolí a celý segment vstoupí do dalšího cyklu. Již dnes ale musí Sony i Microsoft řešit otázku, na čem se bude hrát za pět let?

Sony i Microsoft jsou připraveni. Jak PlayStation 5, tak Xbox Series X, tedy nástupnické modely nejrozšířenějších herních konzolí, mají vstoupit do prodeje během letošního podzimu až zimy. Do jisté míry se jedná o velmi tradiční záležitost – půjde již o devátou generaci, která své předchůdce po několikaletém cyklu vystřídá, stejně jako kdysi oni nahradili ještě starší modely. Přesto je situace jiná než v roce 2013, kdy k hráčům zamířily konzole PlayStation 4 a Xbox One.

Během osmé generace přišlo konzolové hraní hned o dvě zásadní vlastnosti. Tou první byla jistota, že jakoukoliv hru na danou generaci spustí hráč bez kompromisů. S uvedením lehce upravených modelů jako Play Station 4 Pro a Xbox One X vznikla možnost připlatit si nejen za větší paměťové úložiště a nižší hlučnost, ale i za lepší grafiku. Hráče, kteří si mnohdy pořídili konzoli právě proto, že nevyžaduje tak častý upgrade jako počítač a kvalita zážitku se odvíjí spíše od velikosti připojené televize, doma náhle překvapil zastaralý hardware.

I druhá ze ztracených vlastností potom konzolové hraní posunula blíže tomu počítačovému, protože došlo ke snížení důrazu na exkluzivitu her, což dříve také bývala výrazná motivace pro pořízení konzole. Pořád existují tituly, které jsou dostupné jen na konzolích nebo jen na jedné z konzolí, úspěšný exkluzivní titul se však zpravidla v řádu měsíců dočká i uvedení na dalších platformách. V rámci služby Xbox Play Anywhere lze potom dříve exkluzivní xboxové hry spustit i na počítači s Windows 10. Nemusíme se však v tomto ohledu vztahovat jen k počítačům – díky zpětné kompatibilitě bylo na Xboxu One možné spustit řadu her vydaných na starší systémy.

Hraní mezi generacemi

Došlo k relativizaci pomyslné hranice jednak mezi konzolovým hraním a hraním na počítači, jednak mezi jednotlivými generacemi konzolí. Na Xbox Series X podle slov Microsoftu nevyjde