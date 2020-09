S virózou raději zůstaňte doma, stejně vám nemáme jak pomoci. Covid v ordinaci nepoznáme, říká praktický lékař

Zajít v době koronavirové epidemie se zdravotními obtížemi k praktickému lékaři může být docela problém. Pacient by se měl před každou návštěvou ordinace telefonicky objednat. Jenže dovolat se sestře, která odpovídá na desítky dotazů denně, je někdy nadlidský úkol. „Většina pacientů s příznaky virózy ani návštěvu u lékaře nepotřebuje,“ říká v rozhovoru pro Deník N praktický lékař Roman Houska z Mostu, který je ve vedení Sdružení praktických lékařů ČR.

Otázka, která teď trápí hodně lidí: Co mají dělat večer nebo o víkendu, když je postihnou vysoké horečky nebo začne silně bolet v krku? Mohou volat o radu svému praktickému lékaři?

Mimo ordinační dobu se nedovolají, většinou pacientům svá soukromá čísla nedáváme. To bychom byli 24 hodin denně na příjmu a ještě k tomu zdarma, protože tuto službu nám pojišťovny nezaplatí. Neměli bychom žádné soukromí, stále by nám někdo volal.

Má tedy pacient jít na pohotovost?

Měl by si vyhodnotit, jestli je jeho stav natolik závažný, že vyžaduje lékařskou pomoc formou pohotovosti. Český pacient bohužel vzhledem k dostupnosti lékařských služeb přichází na pohotovost i s banalitami nebo s problémy, které ho trápí už několik týdnů a jistě snesou odkladu do rána či do pracovního dne.

Když ale člověk s horečkami a bolestmi vydrží do pracovního dne, může pak přijít k vám do ordinace, abyste ho vyšetřil? Nebo máte kvůli koronaviru nějaká omezení?

Kvůli koronaviru doporučujeme, aby pacienti do ordinace předem zavolali. Přiznávám, že dovolat se k nám