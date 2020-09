Notes: Slovní úloha o tom, kolik ministrů je v karanténě. A smutná zpráva o stavu slovenské justice

Některé Notesy se píšou samy. Ne ale ten dnešní. S lehkostí pro formát Notesu vlastní se totiž špatně glosuje deziluze ze slovenské justice, které jsme dnes byli svědky. Někde jsem četl teorii, že v roce 2012 svět opravdu skončil a to, co tu zažíváme od té doby, je jenom simulace. To nedokážu ani potvrdit, ani vyvrátit. Tak alespoň shrnu, co se dnes stalo a co je důležité vědět do dalších dnů.

Už od rána začaly chodit neuvěřitelné zprávy ze Slovenska. V soudní síni ve slovenském Pezinku byla přítomna kolegyně ze slovenského Denníku N Monika Tódová. A to, co posílala, překvapilo snad všechny. I když byli zvyklí na ledacos. Soud totiž osvobodil dva obviněné z vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové: Alenu Zsuzsovou a Mariana Kočnera. Třetí obviněný Tomáš Szabó dostal trest 25 let za mřížemi.

Dva členové soudního senátu přehlasovali jeho předsedkyni Ruženu Sabovou. Což je, jak ve svém článku upozorňuje sama Monika Tódová, v takto sledovaných případech vysoce nezvyklé.

Případ se ale ještě dostane k Nejvyššímu soudu.

„Osvobození Kočnera a Zsuzsové je rána přímo do obličeje. Stále ještě ale existuje důvod nevzdávat se a věřit, že na Slovensku může existovat spravedlnost. A to navzdory tomu, že máme za sebou celé roky případů, které se podle policie, státních zástupců a soudů nestaly, i když všichni vidíme, že to není pravda,“ shrnuje případ v komentáři šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný.

A co se dnes dělo v Česku?

V karanténě je ministryně sociálních věcí, ministr zahraničí, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy. (Jedná se o čtyři ministry. Ne o pět, jak se na první pohled může jevit, pozn. red.)

Pražští hygienici mezitím dohledali 157 lidí, kteří se v poslední době sešli s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. A aby toho nebylo málo, v karanténě skončilo i několik úředníků ministerstva financí.

Pokud jste po čtení toho všeho nejistí, zda jste se sami nenakazili, co v takovém případě dělat vysvětluje ve svém článku Iva Bezděková. A tento „manuál“ počítá i se skutečností, že se často hygienickým stanicím ani nedovoláte.

Dnes jsme si mimo jiné připomněli výročí úmrtí druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. A právě v tento den policie vyšetřuje posprejování jeho památníku.

Co se dělo dál?

Netradiční koalice vznikla v moravskoslezské Kopřivnici. V radě sedí zastupitel zvolený za SPD společně s politiky za ODS a Piráty.

Příběh jako z antiutopického cyberpunkového alternativního vesmíru přinesl čínský magazín Caixin. Mladý Číňan spáchal sebevraždu po pádu z patnáctého patra budovy, kde sídlí zákaznická aplikace čínské superaplikace WeChat spadající pod technologického giganta Tencent. WeChat se na první pohled může jevit jako běžná aplikace na chatování, v Číně však zaujímá mnohem větší funkci: můžete přes ni posílat peníze nebo si budovat firmu. A právě přístup k aplikaci mladému Číňanovi společnost odepřela. Ale celé je to složitější! Po sebevraždě mladíka měla jeho rodina podepsat mlčenlivost. A také jí neohlášeně přišlo 150 tisíc jüanů. Případ, který měl nejspíš zůstat pod pečlivě vytvořenou pokličkou spolupráce vládnoucí strany Číny a Tencentu, popisuje Magdalena Slezáková.

A Petra Procházková přináší další střípky do složitého případu otráveného ruského opozičníka Alexeje Navalného. Zatímco dodnes panovala teorie, že se Navalnyj otrávil z čaje na sibiřském letišti, expert na bojové jedy Vladimir Ugljov upozorňuje, že k otravě mohlo dojít až v letadle.

