Jsme první, kteří plní program, prohlásil Babiš při startu kampaně. Ten letošní ani lídry kandidátek ANO nepředstavilo

Hnutí ANO zahájilo kampaň do krajských a senátních voleb. S heslem „Ukázaná platí“ chce především představovat úspěchy, kterých dosáhla vláda pod jeho vedením. Z kampaně se tak dozvíte, že je zmodernizováno 59 muzeí, zařízeno 92 nových lékařských ordinací a nový vodovod má 118 tisíc lidí.

„Jsme první hnutí, které to, co má v programu, plní. Jsou to všechno doložitelná čísla,“ řekl na zahájení předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. ANO kampaň představilo v Olomouci v hotelu Nutrend. Ten leží mezi lány obilí a industriální zónou na samém okraji města. Ostatně sál byl také poloprázdný, z většiny zastoupen krajskými novináři.

Hnutí sice podle Babiše plní program, nicméně zatím není jasné, s jakým programem míří do krajských a senátních voleb. Premiér při dotazech odkazoval tu na programové prohlášení vlády, tu na Národní investiční plán, jindy zase na celostátní program ANO – na představení krajského programu novináři čekali marně.

„Když jsem skončil jako ministr, sepsal jsem všechno, co jsem udělal. Máme programové prohlášení vlády a můžeme složit účty. Dokázat, co konkrétně máme za sebou,“ popsal Babiš.

S čím budou kandidovat jednotliví krajští lídři, zatím není jasné. Předseda hnutí obecně zmiňoval, že je třeba se i s ohledem na současnou koronavirou krizi zaměřit na zdravotnictví a sociální péči. Znovu se odkazoval na výsledky hnutí.

Babiš, který byl hlavním mluvčím při zahájení kampaně, pak několikrát zopakoval, že členové vlády nepovedou kampaň hnutí. Program by podle něj měli prezentovat krajští lídři.

„Jsem tady s ministryní Schillerovou, ale jsem tu