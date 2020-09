Kvůli pozitivně testovanému masérovi přišla reprezentace o opory. Dalo se tomu předejít?

Výrazně znervózněla také fotbalová Slavia, kterou už za necelé tři týdny čeká kvalifikační dvojzápas o základní skupinu Ligy mistrů proti vítězi duelu mezi dánským Midtjyllandem a švýcarským Young Boys Bern.

V Champions League si Slavia minulý podzim vydělala více než půl miliardy korun. Tedy částku, na které je v současnosti závislý velmi nákladný chod klubu. Pokud se tedy chce přestat spoléhat na finanční podporu čínských majitelů. Reprezentační sraz tudíž pro jistotu opustil brankář sešívaných Ondřej Kolář.

Patrik Schick a Tomáš Souček budou zase minimálně do pondělí v karanténě a s největší pravděpodobností nezasáhnou do pondělního zápasu proti Skotsku, a tak pro ně reprezentační sraz předčasně skončil. Pro Schicka jde navíc o velkou nepříjemnost, protože v současnosti se dojednává jeho přestup z AS Řím do německého Leverkusenu, kde ho čeká ještě zdravotní prohlídka.

Dohoda s vedenim FA CR: v patek dalsi mimoradne testy (3 den od kontaktu). Jestlize by byl dalsi nakazeny, slaviste se vraci do klubu. Do patku v repre dalsi vnitrni hygienicka opatreni vcetne zmeny presunu. Ondra Kolar na zadost klubu uvolnen. Doma zustane i Lukas Masopust. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 3, 2020

S reprezentací ale stále zůstává hned sedm fotbalistů Slavie včetně kompletní obranné čtveřice (Jan Bořil, David Hovorka, Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal), která nastoupila v posledním ligovém utkání. Vedení Slavie tedy situaci s nervozitou sleduje s tím, že v případě dalšího pozitivního testu se všech sedm sešívaných hráčů včetně Petra Ševčíka, Lukáše Provoda a také Lukáše Masopusta vrátí zpátky do Prahy.

Masopust měl podle Tvrdíka zůstat doma, ale mluvčí Fotbalové asociace Michal Jurman potvrdil, že záložník, o kterého se zajímá West Ham, odcestoval na Slovensko a bude připravený na páteční zápas.

Masér z ligového klubu

Podle informací Deníku N byl