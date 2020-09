Vondra: Česko nemůže být hadrem, kterým si Čína vytře podlahu. Vystrčil i já jsme tažné koně

Europoslanec Alexandr Vondra se slovenskou kolegyní přiměli sedmdesát světových státníků svým podpisem podpořit cestu předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, která v sobotu končí. Teď bývalý ministr obrany a zahraničí očekává odvetu. Čínský hněv by podle něj mohla nejvíce odnést automobilka Škoda.

Chtěla jsem udělat rozhovor se stínovým ministrem zahraničí ODS a…

A to já nejsem. My nemáme stínové ministry.

Tak tomu nemusíme takhle říkat. Kdo dneska určuje zahraniční politiku ODS? Léta to byl Jan Zahradil. Dnes to spíš vypadá, že to jste vy. Případně vám začal trochu konkurovat starosta Řeporyj Pavel Novotný.

Evropskou politiku mám na starosti já. Zahraniční dělá Petr Fiala a Honza Zahradil a já jim v tom taky rád poradím.

Radíte až tak, že jste zorganizoval podpisovou akci na podporu cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kterou podepsalo sedmdesát světových politiků. Proč se k tomuto tématu Zahradil téměř nevyjadřuje?

To se musíte zeptat Honzy.

On už prohlásil, že svůj názor sdělil Vystrčilovi a dál jej nehodlá medializovat.

Když jsem tohle dělal, s nikým jsem se radit nemusel. Přišla s tím slovenská kolegyně z Evropského parlamentu Miriam Lexmannová a já jsem to rád dělal s ní.

Stejně je mi divné, proč jste to se Zahradilem nekonzultoval. On je předseda skupiny přátelství mezi EU a Čínou v Evropském parlamentu, tak bych čekala, že o tom ztratíte slovo.

On zná mě, já znám jeho, nebudeme se tady o něčem přesvědčovat. To už v našem věku nemá cenu.

Takže jste dva výrazní členové ODS, kteří se věnují zahraniční politice a v této věci se neshodnete.

My jsme velká strana a nemusíme mít úplně na všechno stejný názor.

Zas tak velká strana nejste.

My jsme vždycky byli velká strana a zase budeme velká strana. Já jsem byl mimochodem nedávno dokonce u Honzy Zahradila na chalupě. Máme chalupy kousek od sebe a přátelsky jsme povečeřeli. O tomhle vůbec nepadla zmínka.

Máte ambici být v budoucnu ministrem zahraničí?

Ne. Já už jsem starý muž. My nemáme žádné stínové ministry. To je zásada Petra Fialy. Od některých členů strany byl určitý tlak, že bychom je měli mít. Myslím, že to bylo docela dobře míněné – aby naši lidé byli víc vidět. Ale přece jen Petr Fiala zatím drží koncept odborných skupin. Já jsem kromě evropské a zahraniční skupiny ještě ve skupině pro životní prostředí.

Byla debata vedení a sice bych neměl říkat informace z interních debat, ale tady udělám výjimku. Já jsem tam veřejně prohlásil, že