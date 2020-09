Studio N: Co dělat, když si myslím, že mám koronavirus

Příznaky podzimní virózy dokážou v době koronaviru hodně zneklidnit. Co dělat letos jinak, kam volat a co si počít, pokud lékař nebo hygienik telefon nezvedá? Kdy je nutná karanténa a co to znamená pro naše blízké? Ve veřejném prostoru se objevují rozličné, občas chaotické informace. S redaktorkou Ivou Bezděkovou popisujeme krok za krokem cestu, co dělat, když má člověk příznaky nemoci covid-19.