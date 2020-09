Koupání na pláži, hraní s míčem na hřišti… V Belgii zakazují, co se dá. A občas i to, co se nedá

Téměř sedmdesát kilometrů jemňoučkého běloskvoucího písku a grandiózní pohled na rudý kotouč nořící se do vod Atlantiku. Ovšem běda tomu, kdo podlehne pokušení vydat se vstříc potemnělým vlnám. Zakázáno! V přímořských letoviscích jako Knokke-Heist za to můžete dostat pokutu až 250 euro.

Plavat v moři se v Belgii totiž smí pouze od 10.30 do 18.30, a to pouze v 82 vyznačených zónách, a to pouze za přítomnosti dozorujícího plavčíka, a to pouze za předpokladu, že nad plavčíkovou strážnou věžičkou vlaje zelená vlajka. Zvedne-li se vítr nebo plavčík, je koupání zakázáno. Spodní proudy Atlantiku jsou prý nevyzpytatelné a nebezpečné.

Rybníky a jezera většinou nebezpečné spodní proudy neohrožují, ani tady se ovšem svobodomyslný výletník potěchy nedočká.