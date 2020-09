Vrátí Vystrčil ODS do zorného pole prozápadních voličů?

Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan se tak trochu nenápadně stala mediálním tématem první velikosti. Česko je sice nepříliš významná země, je to ale člen Evropské unie a NATO, a Peking tak nemůže ignorovat cestu našeho druhého nejvyššího ústavního činitele na ostrov, který považuje za svou provincii. Zazněla silná prohlášení, která reálnému významu návštěvy neodpovídají, ale posunula ho o hezkých pár stupínků výš.

Vystrčil je navíc při chuti. Je znát, že někdejšímu komunálnímu politikovi z Vysočiny vůbec není proti mysli řečnit a pózovat fotografům na významnějším jevišti, než je – při vší úctě k jejich kráse a významu – telčské náměstí Zachariáše z Hradce nebo malostranský Valdštejnský palác. Trochu nesměle, ale o to sympatičtěji hodil posluchačům a médiím udičku v podobě parafráze slavných Kennedyho slov z dob, kdy byl ostrovem svobody v moři nepřátelské diktatury Západní Berlín. A byť mohla třpytka jeho výroku „Já jsem Tchajwanec“ leckomu připadat přece jen trochu moc nablýskaná na to, aby ji spolkl i s navijákem, zafungovala.

K tomu připočtěme ohlas v zahraničí. V posledních letech jsme si zvykli za maximum možného vděčně pokládat, pokud zahraniční média a politici vystoupení českých ústavních činitelů na mezinárodních scénách milosrdně ignorovali. Pokrytí Vystrčilovy cesty je v tomto smyslu osvěžující vzpomínkou na doby, kdy Česko ve světě budilo respekt.

Ani spojenci neměli v uplynulých letech příliš mnoho příležitostí se za Česko postavit a vyjádřit mu solidaritu – příliš často nebyli solidární Češi s nimi a dávali jim najevo, že jsou jim bližší dobré vztahy s Ruskem a Čínou.

Proti výhrůžkám čínského ministra zahraničí na Vystrčilovu adresu se ohradil ústy prezidentky Čaputové nejen nejbližší soused Slovensko, ale také těžké diplomatické váhy Berlín a Paříž. Je to o to cennější, že by Německo i Francie možná byly pragmaticky raději, kdyby v soukolí ekonomických vztahů EU a Číny neskřípal žádný písek kroků upozorňujících na to, že vedle byznysu existují také hodnoty jako svoboda a právo na sebeurčení. Na německém a francouzském ministerstvu zahraničí si ale na rozdíl od Pražského hradu zřejmě nepletou pragmatismus s podlézáním a servilitou.

Promění Vystrčil ODS?

V mezinárodním kontextu Vystrčilovy cesty ale trochu zanikají její možné dopady na českou vnitropolitickou a stranickou krajinu. Média sice začala okamžitě spekulovat, zda se předseda Senátu náhodou nechce pokusit vyšvihnout v hierarchii ústavních činitelů o poslední zbývající příčku výš, ale nad tím asi lze v tuto chvíli mávnout rukou. Kdo z českých veřejných osobností dnes může sebeméně zazářit, aniž to okamžitě neodstartuje úvahy o možné kandidatuře na prezidenta?

Trochu ve stínu ale zůstává Vystrčilova stranická příslušnost. Jeho domovská ODS se přitom snaží, aby nezapadla. Na svých oficiálních komunikačních kanálech se k Vystrčilově cestě nadšeně hlásí, informuje o jeho jednotlivých setkáních a vystoupeních několikrát denně, a dokonce na Facebooku nabídla fanouškům pokus o rámeček na profilovou fotku, jímž se mohou přihlásit k jeho kennedyovskému výroku.

Není třeba si dělat iluze o dopadu facebookové komunikace na voliče. Bezvýhradná podpora ODS cestě, která má jednoznačné geopolitické rámování, je ale přesto nápadná a hodná pozornosti. Je totiž po delší době krokem, kterým občanští demokraté viditelně, bez zbytečných „ale“ a v praktické rovině naplňují své volební heslo Patříme na Západ, ne na Východ.

Prozápadní voliči hledí na ODS velmi podezíravě, pokud na ni tedy ještě vůbec hledí. V jejich očích rozmlžují občanští demokraté svou proklamovanou identifikaci se Západem příliš mnoha „ale“. Především odmítáním eura, ale také třeba podporou Polska a Maďarska a selektivní slepotou vůči tamní postupné demontáži demokracie.

Je přitom jasné, že vyloženě protizápadní a liberální demokracii odmítající voliče ODS také neoslovuje. Ti mají jiné favority.

ODS tedy v tuto chvíli zbývají vlažně prozápadní voliči, pro které není prozápadní orientace Česka naprostou alfou a omegou jejich volebního rozhodování. Důležitější jsou pro ně praktické věci typu nízkých daní, kvalitní státní správy, vstřícnějšího podnikatelského prostředí apod. S heslem Patříme na Západ většinou souznějí, chápou ho ale spíš pragmaticky než hodnotově. Patříme na Západ, protože tam vyvážíme, mohlo by z jejich pohledu znít celé.

Vtip je v tom, že tyto voliče příliš nevzruší podpora Maďarska ani Tchaj-wanu. Podporou autokratů typu Orbána ale ODS odradí ty pravicové prozápadní voliče – a není jich málo –, pro které je zahraničněpolitická orientace České republiky věc hodnotového postoje. Dnes většinou volí TOP 09, lidovce, Starosty a nezávislé, případně se skřípějícími zuby Piráty. Dává tedy smysl, aby ODS s některou nebo některými z prvních tří jmenovaných stran nejen šla společně do voleb, ale také aby zmírnila nebo ideálně úplně opustila rétoriku, kterou odrazuje své hardcore prozápadní voliče.

Což se během Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan nápadně děje. Dokonce i na sociálních sítích „obvyklých podezřelých“, tedy těch politiků ODS, jejichž postoje jsou prozápadním voličům nejčastěji trnem v oku, panuje překvapivý klid zbraní. Europoslanec Jan Zahradil ani poslanec Jan Skopeček Vystrčilovu cestu sice neopěvují tak jako strana oficiálně, ale ani nekritizují. Nepíšou o ní vůbec. Deklarovaný prozápadní postoj své strany tentokrát rozumně netorpédují.

Bylo by samozřejmě příliš optimistické očekávat, že by jedna cesta – byť se pomalu, ale jistě stává alespoň v českém měřítku historickou – mohla prozápadní voliče smířit s ODS. Pokud je ale postoj občanských demokratů k Vystrčilovu mezinárodněpolitickému úspěchu známkou změny, mohli by ke straně, která kdysi patřila k hlavním hybatelům české integrace se Západem, znovu najít cestu.