Kočner a Zsuzsová byli osvobozeni v kauze vraždy novináře Kuciaka. Dva soudci přehlasovali předsedkyni senátu

Marian Kočner a Alena Zsuzsová jsou v případě vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nevinní.

Tomáš Szabó dostal trest 25 let. Kočnera soud odsoudil jen za to, že měl doma nenahlášené náboje, a dostal peněžitý trest 5000 eur.

Podle senátu, kterému předsedala Ružena Sabová a jehož dalšími členy byli soudci Ivan Matel a Rastislav Stieranka, neexistuje o vině Kočnera a Zsuzsové dostatek důkazů.

O Kočnerově a Zsuzsové nevině podle informací slovenského Denníku N rozhodli dva členové senátu Matel a Stieranka, předsedkyně senátu Sabová byla proti.

Takový postup je neobvyklý. Není zvykem, aby soudci v tak významné věci přehlasovali předsedu senátu, zejména v případě, že je to on, kdo podrobně zná celý spis a měl by ho mít nastudovaný. Spis v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové má přibližně 25 tisíc stran.

Sabová a Matel jsou dlouholetí trestní soudci, kteří u soudu působí prakticky od jeho vzniku, Stieranka přišel k soudu před třemi lety a je to bývalý soudce z Dolního Kubína, který ještě nikdy neprojednával tak významný případ.

Problémy v senátu se ukázaly už