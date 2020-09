Notes: Starý známý novičok opět na scéně, dort pro premiéra a lidská kalkulačka

Ruský opozičník Navalnyj byl „nade vši pochybnost“ otráven bojovým nervovým plynem ze (staré známé) skupiny jedů typu novičok, uvedla německá vláda. A zatímco ruský opozičník stále leží na jednotce intenzivní péče v umělém spánku, spolková vláda se chce nyní se svými partnery v EU a také se svými spojenci v Severoatlantické alianci poradit o „přiměřené společné reakci“. Více v článku našeho zpravodaje v Německu Pavla Poláka.

Testy na covid pro všechny seniory zdarma! To na předvolebních plakátech slibuje hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která stojí po boku svého šéfa Andreje Babiše. Jenže ten o plakátech a testech zadarmo nevěděl. „Je to nesmysl. Nic takového nemá hnutí v plánu,“ komentoval Babiš. Volební manažer hnutí i hejtmanka ale slib potvrdili. Testy gratis se ale budou týkat jen důchodců ve Středočeském kraji. Kdo by chtěl lepší dostupnost zdravotní péče nebo lepší cesty, když může mít test na starý známá čínský virus zadáčo.

Hejtmanka na „udobřenou“ poslala Babišovi narozeninový dort s Gigi.

Už zítra by měl slovenský Specializovaný trestní soud vyhlásit rozsudek v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Prokuratura se snaží případ vrátit do fáze dokazování. Monika Tódová shrnula deset nejdůležitějších důkazů, podle nichž si mord objednal podnikatel Kočner a jeho spolupracovnice Zsuzsová. A tématu se věnuje i dnešní podcast Studio N.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová tak dlouho bojovala proti covidu, až se sama nakazila. A do karantény proto musel i šéf zdravotnictví Adam Vojtěch, několik novinářů nebo náměstkyně. Premiér Babiš, který se včera účastnil jednání s nakaženou hygieničkou, ale do karantény nejde. Prý skoro všude nosí respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno a byly tam vysoké stropy. Takže koronaviru se sichr vyhnul a může makat dál.

SPD před blížícími se krajskými volbami asi nechtěla nic podcenit a do kampaně nalila nejvíc peněz ze všech sněmovních stran. Za poradenství a marketing dokonce zaplatila víc než hnutí ANO. A nějaké drobné padly i na korektory, kancelářské potřeby nebo kytice za pohřeb. Jak hnutí Tomia Okamury vynaložených 19,5 milionu zúročí, uvidíme už zanedlouho. Více o kampani z drahého kraje v článku Báry Janákové.

Česká pobočka CNN Prima News se otřásla v personálních základech. Mezinárodní vedení CNN o vyhazovech novinářů ví, ale rozhodování o tom, kdo se na obrazovkách objeví, nechává v rukou českých kolegů. Více o dění v CNN Prima News, která čtyři měsíce od zahájení vysílání mění formát i vedení, v článku Jany Ciglerové.

Moravské Toskánsko si jezdí fotit fotografové z celého světa. Zvlněnou kyjovskou krajinu ale sužuje sucho a povodně. „Oslovil jsem všechny v okolí. Nikdo to nechtěl řešit, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat já,“ vysvětluje zemědělský inženýr, proč začal v jihomoravských Šardicích měnit okolí. A že se mu to daří.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Hygienička Rážová má covid-19. V izolaci je i ministr Vojtěch

Vedení CNN: Změny v Česku sledujeme

Navalnyj byl otráven novičokem, tvrdí německá vláda

Všechny rady ke covidu, které musíte znát

Jsme v depresi, ale náš rod přežil horší věci, říká hrabě Kinský

V Bělorusku: Trauma na letišti a pak moře štěstí tet s kufry

Komentář: Vystrčil jako první sebevědomá nota proti dunění Pekingu

Pražští politici budují pomníkový, od reality odtržený skanzen

Slovák Rogel je neonacista, Ortel spíš obchodník

Šofér odmítl autobus s plakátem SPD

Krátce od nás i od nich

Vydavatelství Mladá fronta získal v aukci Andrej Čírtek a jeho společnost PP Partners, a to za částku přesahující 50 milionů korun. No nekupte to za ty prachy.

Konec čínským aplikacím v Indii. Tamní vláda zakázala v zemi kromě dobře známého TikToku i dalších 117 aplikací ze země draka. Mezi oběma zeměmi roste v poslední době napětí.

Sen mnoha dětí si splnil americký dobrodruh David Blaine. Ten vzlétl pouze za pomoci heliových balonků, tedy balonů. Vylétl do výšky šesti kilometrů a pro přistání použil padák. Na záznam letu se můžete podívat zde.

Kamera zachytila šéfku americké Sněmovny Nancy Pelosiovou bez roušky v kadeřnickém salonu v San Francisku. Město přitom nedovoluje vnitřní provoz těchto zařízení. Politička prý netušila, že by porušovala nějaké nařízení. Mám podezření, že se v USA inspirovali vyhlašováním pravidel o nošení roušek v jedné malé středoevropské zemi.

V dětství si zlomil lebku, dnes je dvacetiletý Neelakantha Bhanu Prakash z Indie známý jako „nejrychlejší lidská kalkulačka světa“. Za necelou půl minutu dokáže z hlavy spočítat i příklady z násobilky v řádu stovek milionů.

Vláda schválila bůra pro důchodce a lidi s invalidním či pozůstalostním důchodem. Ministryně práce Maláčová dříve uvedla, že senioři peníze mohou využít na nákup vánočních dárků pro vnoučata. Tak hlavně aby si pak ohrožená skupina nezapomněla vzít do obchoďáku kromě nadité šrajtofle i roušku.

A smutné zprávy z hudebního světa na závěr. Ve věku 49 let zemřel DJ Erick Morillo, který je autorem hitu I Like to Move It. Ve věku 93 let odešla textařka Jiřina Fikejzová, která je například autorkou překladu písně Řekni, kde ty kytky jsou.