Zbavili jsme se Koněva, budeme mít rakouskou panovnici a Radeckého. Pražští politici budují pomníkový skanzen

Zatímco evropské metropole zasáhla zelená vlna, Prahou lomcuje pomníková horečka. Vídeň staví chladicí parky, Atény masivně investují do cyklistické infrastruktury a Paříž reguluje automobilismus ve svém centru. To vedení některých pražských radnic se vedle nesmělých nakročení k větší udržitelnosti rozhodla udělat vpravdě čapí krok na poli monumentů. A ne ledajakých. Šťastnou budoucnost Pražanů mají posvětit symboly feudální moci.

Po mariánském polobetonovém paskvilu na Staroměstském náměstí se chystá návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí a v přípravě je rovněž umístění sochy Marie Terezie v parku u Hradčan. Žádné z těchto děl neputuje na své místo na základě všeobecné shody a dlouhodobé urbanistické strategie, ale spíše jako pozůstatek „devadesátkového“ politického retra.

Pokrokáři zpátečnictví

O stavbě sochy habsburské panovnice se v Praze diskutuje již sedm let, ale teprve letos by se měla idea zhmotnit nad Brusnickým tunelem na Praze 6. Nápad vytvořit v těchto místech pomník vznikl zároveň se samotnou stavbou někdy v roce 2010. Že nakonec půjde o Marii Terezii, je do jisté míry výsledkem třicetileté nadvlády liberálně-konzervativních sil v této části hlavního města. Přestože proti tomuto záměru byla sepsána petice, bude již brzo shlížet směrem do Dejvic bílá kuželkovitá postava od sochaře Jana Kováříka.

Nad volbou historické postavy se přitom nepozastavili jen petičníci, ale i někteří odborníci. Marie Terezie neměla k české společnosti nijak zvlášť kladný vztah a