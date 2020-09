Řeporyjský starosta a výrazná tvář ODS Pavel Novotný vědomě porušuje písemnou koaliční smlouvu. Dokument, který dosud nebyl veřejný, politik až nyní poskytl slovenskému Denníku N. Ve smlouvě, kterou podepsali zástupci ODS, Zelených, Pirátů a ANO, výslovně stojí, že starosta rezignuje, pokud proti němu bude zahájeno nové trestní řízení. To se od té doby stalo. Novotný ale vzkazuje, že odstoupit nehodlá.

Novotný porušuje koaliční smlouvu, kvůli stíhání měl hned odstoupit. „Můj odchod je nežádoucí,“ odmítá to starosta

Pokud by řeporyjský starosta Pavel Novotný dodržoval koaliční smlouvu, kterou před dvěma lety sám podepsal, měl by rezignovat. Zavázal se totiž k odstoupení ve chvíli, kdy vůči němu bude zahájené trestní stíhání. To se od té doby opakovaně stalo – například ve chvíli, kdy jej policie obvinila z podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Obvodní soud pro Prahu 5 nedávno Novotného v této kauze nepravomocně odmítl potrestat, případ podle něj má projednat pražský magistrát v přestupkovém řízení.

Kromě toho policie starostu Řeporyjí počátkem léta obvinila z podněcování k trestnému činu a výtržnictví za své výroky o bývalém policejním prezidentovi Stanislavu Novotném.

V koaliční smlouvě podepsané na konci října 2018 jednotlivé politické strany berou na vědomí, že „Pavel Novotný byl občany městské části zvolen, ačkoliv byl v minulosti odsouzen za nerespektování zákazu řízení a je proti němu v současné době vedeno trestní řízení.“ Z toho signatáři nechtějí vyvozovat důsledky.

Dokument ale dodává: „Koaliční strany se nicméně dohodly, že pokud vůči starostovi nebo místostarostovi bude zahájeno (nové) trestní řízení, dotyčná osoba