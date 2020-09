„Inspirace byla, ale data máme a jsme schopni je vysát.“ Ministr Vojtěch vysvětluje, jak vznikla kritizovaná tabulka rizik

Tabulka rizik nákazy, kterou včera zveřejnil tým Chytré karantény, vypadá jako překlad americké verze. Je to tak?

My jsme se tabulkou Texaské lékařské asociace inspirovali, to jsme ani nezastírali. Ale porovnali jsme to s našimi zkušenostmi, tedy s daty, která máme my, a také se zkušenostmi epidemiologů. Virus se velmi pravděpodobně šíří všude stejně, takže pro nás to byla zajímavá metodická pomůcka a edukativní materiál zejména pro občany tak, aby věděli, kde je riziko největší.

Obě tabulky si byly velmi podobné. Tým Chytré karantény tvrdil, že ta česká je založená na základě tisíců dat právě z chytré karantény. Nebyla to lež?

My data z chytré karantény samozřejmě máme. Máme data o klastrech a podobně, takže je to něco, co bylo samozřejmě také využito. Souhlasím, že inspirace americkou tabulkou byla, to je pravda, ale