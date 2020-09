Mladistvý střelec z Wisconsinu se stal hrdinou ultrapravé scény i zastánců držení zbraní. Kolik dětí též zatouží po chvílích slávy…

Komentář Pavla Houdka: Střelba ve městě Kenosha v americkém Wisconsinu, po které zůstali nedávno na ulici ležet dva mrtví, je první ukázkou toho, jak mohou vyvrcholit takzvané kulturní války. Tedy válkou skutečnou, ve které se střílí ostrými náboji do reálných lidí. „Nekorektní humor“ o zabíjení komunistů či liberálů a internetová meme z alt-right fór se poprvé natvrdo otiskly do fyzické reality.

Namísto prosté lidské úcty k zemřelým a piety, namísto zklidnění celé situace a určité reflexe, že takhle dál nejde pokračovat, jsme svědky další eskalace. Alt-right scéna a část prozbraňové lobby začaly bezprostředně oslavovat smrt dvou lidí a postřelení třetího.

Jedno obzvláště nechutné meme, fotografii umírajícího křičícího bolestí doplněnou textem „miluji, když liberálové po večerech brečí“, sdíleli mnozí reprezentanti tohoto proudu i v Česku (k nalezení je například na facebookových stránkách největší petice proti omezování držení zbraní u nás, jejíž představitelé se opakovaně scházejí s nejvyššími ústavními činiteli).

Vehementnost, s jakou tyto kruhy staví střelce na piedestal a dělají z něj hrdinu a příklad hodný následování, hodně vypovídá o zbraňové kultuře a hodnotách, které šíří. I kdyby se nakonec ukázalo, že střelba byla z hlediska práva v pořádku, pořád jde o tragédii, dva ztracené a jeden zničený život. Pointa držení zbraní pro vlastní ochranu by měla být v tom, že jejich použití je krajním prostředkem na ochranu určitých hodnot a rozhodně není žádoucí, pouze v určitých politováníhodných případech nevyhnutelné.

Podle reakcí části zbraňové lobby – opět, i v Česku – to ale spíš vypadá, že střelba do lidí není pro ni a její fanoušky neštěstí, ale spíše sport podobný lovu, a že se na zabíjení lidí s jiným názorem („liberálů“) jen třesou. Ostatně, alt-right scéna už přešla na válečný slovník a liberály za zvířata bez skrupulí označuje.

Stejné kruhy na nic nečekaly a celou situaci velice šikovně zarámovaly tak, aby zapadla do jejich vidění světa, zřejmě ve snaze ovlivnit veřejné mínění a také justici. A daří se jim to, její interpretace vládne minimálně sociálním sítím. Docílily toho velmi zručnou manipulací, zejména tím, že se soustředí na druhý případ střelby, který na videu skutečně vypadá jako legitimní sebeobrana – vždyť střelec střílí ze země po lidech, kteří k němu přibíhají a chtějí ho kopnout do hlavy.

Poukazují na to, že jeden postřelený byl ozbrojen, a neustále zdůrazňují, že jde o „pedofila“ se záznamem v trestním rejstříku (zda je to pravda, zatím nelze v oficiálních zdrojích ověřit; je ale dobré poznamenat, že v USA se do rejstříku sexuálních útočníků řada lidí dostane tak, že mají oboustranně dobrovolný sex s partnerem mladším 18 let, tedy například dva sedmnáctiletí. Jistá zdrženlivost je tedy namístě).

Jako čert kříži se přitom vyhýbají prvnímu incidentu, který je klíčem k celé situaci. Rozhoduje totiž o rámování celé situace a kontextu, v jakém bude posuzována. Pokud střelec spáchal první střelbou vraždu, což není nepravděpodobné a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ho mrtvý nějak ohrožoval na životě (vyšetřování může pochopitelně ukázat opak), bude vnímání druhé střelby rámováno zcela jinak – pronásledující skupina se snaží zneškodnit aktivního střelce, ozbrojeného poloautomatickou zbraní.

Což je to, co zbraňová lobby všude propaguje a zdůrazňuje pod heslem „špatného chlapa se zbraní zastaví jen dobrý chlap se zbraní“. Cudně také zamlčují, že střelec držel zbraň nelegálně, protože licenci mohl mít maximálně pro lov, nikoliv pro ochranu majetku.

Zcela logicky pak opomíjejí širší kontext situace. Tedy to, že střelec je sedmnáctileté dítě, které si zabalilo poloautomatickou pušku a jelo ji promyšleně použít na lidi s jiným názorem poměrně daleko od svého bydliště. Co a kdo ho k tomu vedl? Podlehl cíleně vytvářenému narativu o tom, že Amerika je ve válce, a k řešení v podobě mrtvých „liberálů“ ho dovedla meme na alt-right internetových fórech? Zdá se to být velmi pravděpodobné…

Kolik dalších chce být hrdinou svaté rasové války?

Bez ohledu na to, zda samotná střelba byla, nebo nebyla v mezích zákona, není střelec hrdina, ale oběť. Ať už právní bitva dopadne jakkoliv, má zničený život a žádné nápisy o hrdinech s jeho fotkou na sociálních sítích na tom nic nezmění. Střelec Kyle Rittenhouse je dítě, které využili a stále využívají, nebo spíše zneužívají ti, kteří by sami zbraň do ruky nikdy nevzali a na ulici by ani nevystrčili nos, o to usilovněji ale vyvolávají nenávist na sociálních sítích. Teď mají svou svatou válku (jak neonacisté říkají, RAHOWA – racial holy war, tedy svatá rasová válka) a reálné mrtvé, aniž si museli sami špinit ruce.

Rittenhouse se nikdo neptal, zda stojí o to, stát se symbolem alt-right scény. Zda chce, aby byl celý incident využit k další eskalaci nenávisti. O jeho osobu ostatně alt-right aktivistům nejde. Je jim srdečně jedno, jestli teď trpí posttraumatickou stresovou poruchou a jak se jeho dětská psychika vyrovná nejen s událostí samotnou, ale i s obrovským tlakem a pozorností, které na něj nyní směřují. Je pro ně jen dalším meme, chlapíkem v modrých rukavicích, kterého mohou využít pro vyvolávání nenávisti proti liberálům.

A v dětských pokojíčcích po celé Americe teď sedí celá řada dalších sedmnáctiletých i mladších dětí, které vidí, že je Kyle Rittenhouse na sociálních sítích oslavován jako hrdina. Budou se mu chtít vyrovnat, nebo ho rovnou překonat. Kolik dětí asi teď nabíjí pušku, aby si střelily svého liberála?

Vždy když jsme svědky podobné obrovské kampaně vyvolávající nenávist, je namístě si položit základní otázku všech vyšetřovatelů: qui bono, tedy – v čí prospěch? Volání do zbraně přispěje jen k prohlubování chaosu. A nemusíme mít zrovna bujnou představivost, abychom viděli, kam celá situace spěje. Kolik dalších mrtvých bude zapotřebí, aby se i druhá strana pouličních demonstrací začala ozbrojovat?

Jak dlouho bude trvat, než propukne – byť v malém – občanská válka? V zemi, kde je nákup poloautomatické zbraně v podstatě velmi jednoduchý i pro nezletilé dítě, jak ukazuje nešťastný případ z města Kenosha, k tomu nemusí být nějak extra daleko.

Odpověď na otázku qui bono je poměrně jednoznačná. Stejný modus operandi vidíme znovu a znovu napříč státy i dějinami. Když panuje – ať už fakticky, nebo jen zdánlivě, v obrazech na sociálních sítích – chaos spojený s násilím, lidé budou vystrašení, a mnohem více tak budou slyšet na propagandu autoritářů, kteří slibují nastolit pořádek. I třeba za cenu vlády tvrdé ruky, nebo dokonce omezení některých občanských svobod a demokracie jako takové. S chaosem se musí zatočit a s ohněm jde bojovat jen ohněm…

Autor je instruktor sebeobrany a právník.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.