Tabulka z Texasu ukradená na webu bez slůvka omluvy? Když od státu víc nechceme, víc nedostaneme

Komentář Jana Moláčka: Vláda Andreje Babiše prezentuje chytrou karanténu jako výstavní skříň svého boje s nemocí covid-19. Kouzelné sousloví slouží už měsíce jako univerzální odpověď na dotazy novinářů i občanů nervózních z toho, co může přinést začátek školního roku a příchod podzimu s jeho běžnými chřipkami a virózami. Jakou ale mají mít lidé v chytrou karanténu důvěru, když jim stát pod touto hlavičkou bezostyšně lže a poté, co se na to přijde, nepokládá za nutné se ani omluvit?