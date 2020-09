Rok 2015 byl dějinným zvratem. Uprchlická krize vykastrovala českou veřejnou debatu

Dějinné zvraty bývají spektakulární i nenápadné. Ne vždy mají podobu, která zůstane v myslích navždy vypálená tak jasně jako obraz hořící severní věže newyorského WTO a silueta letounu vteřinu před nárazem do druhého mrakodrapu. Ne vždy mají přesné datum, které se stane samo o sobě symbolem konce světa takového, jaký jsme ho znali. A ne vždy jsou globální. Uprchlická krize v Evropě, která vrcholila právě před pěti lety, znamenala pro Českou republiku nenápadný dějinný zvrat, jehož důsledky jsme začali s plnou vážností chápat až s odstupem, a možná je v plné míře nevnímáme dosud. V zemi, kterou krize samotná prakticky nezasáhla, způsobila o to bolestivější křeč veřejné a politické debaty, vykastrovala ji a připravila o její smysl – nalézání rozumných řešení reálných problémů.

Pro mnohé ta fotka – a reakce na ni – symbolizuje bizarní atmosféru roku 2015 lépe než cokoliv jiného. Jde o jeden z nejznámějších českých hoaxů posledních let. Na první pohled jasná a diletantská fotomontáž cizokrajně vyhlížejícího davu zkopírovaná do poklidné a domácké scenérie typického českého regionálního nádraží s idylickou lokálkou.

„Posílej to dál!!!!!! To je Cheb. ČT i další TV o tom mlčí. To jsou migranti, co vyhostili z Německa k nám,“ napsal k montáži jeden ze stovek a stovek uživatelů sociálních sítí, kteří ji v září 2015 a posléze v mnoha dalších vlnách sdíleli. Nesmysl musela dementovat nejen média a organizace zabývající se rozkrýváním falešných zpráv, ale dokonce i oficiálně radnice západočeského města.

Málokdo v té době věřil, že