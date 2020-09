Škoda představí nový elektromobil. Trh je kvůli viru naruby, o úspěchu rozhodnou Němci a Číňané

Tři roky vývoje nového elektromobilu Enyaq od mladoboleslavské Škody vrcholí v těžkých časech. Projekt finišoval v době, kdy firma vlivem koronaviru snižovala investice, rozporuplné vyhlídky pak nabízí pohled na nákupní apetit Evropanů, na které bude auto mířit primárně. Elektrická mise tak bude první výzvou nového šéfa automobilky Thomase Schäfera, který do funkce nastoupil před měsícem.

Investice ve výši 51 miliard do roku 2023 avizovala mladoboleslavská škodovka v první polovině loňského roku. Důvod? Především investice do elektromobility, které jsou pro evropské výrobce nezbytné kvůli zpřísňujícím se emisním limitům. Výrobci musejí snižovat takzvané flotilové hodnoty emisí, které představují množství vypouštěných škodlivin napříč nabídkou automobilky. Prodej aut ale významně poznamenala koronavirová pandemie, na jejímž vrcholu se trh propadl o více než polovinu.

„Uvádět na trh elektromobily je nutnost, bez nich automobilky nesplní flotilové limity oxidu uhličitého a budou platit pokuty,“ vysvětluje ekonom společnosti Deloitte Václav Franče důvody, proč automobilka musela nový elektromobil vyvinout v podstatě neodkladně.

SUV střední třídy Enyaq sice není prvním elektromobilem automobilky, tím byla loni představená verze městského Citiga, jedná se ale o první elektrický vůz škodovky vyráběný v Česku. Do roku 2025 chce přitom automobilka uvést celkem šest elektromobilů. „Hybridy i bateriové elektromobily budou ve všech variantách představovat zásadní pilíř nabídky automobilky,“ říká partner společnosti EY Petr Knap.

Škoda přitom s elektromobilem Enyaq přichází do kategorie SUV, která se v posledních letech významně zaplňuje, například za přispění korejských automobilek. Ty jsou úspěšné také na českém trhu, jejich pozici zároveň upevňuje skutečnost, že Hyundai svůj model Kona Electric vyrábí v nošovickém závodě. Cena korejského kompaktního SUV začíná na 850 tisících, s obdobnou cenou chce na trh zamířit také nový český elektromobil.

Již dříve totiž zástupci škodovky uváděli, že by se cena Enyaqu mohla pohybovat na úrovni naftových aut střední třídy, tedy v oblasti do milionu korun. Dá se nicméně předpokládat, že se cena bude týkat pouze základní verze s nejkratší dojezdovou vzdáleností do 340 kilometrů. U dražších verzí výrobce nicméně slibuje