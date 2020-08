Notes: Zdrávko radí a informuje aneb Najdi deset rozdílů mezi Českem a Texasem

Už zítra čeká Česko jedna z nejvýraznějších epidemiologických situací sezony: otevření škol. Jak ukazuje poslední vývoj množství zjištěného koronaviru v populaci, lze očekávat, že návrat dětí do škol čísla dále zvýší. I proto se od 1. září mění podmínky, za jakých se budeme na veřejnosti pohybovat, a ty předběžně přinášíme zde a ještě se k nim jistě mnohokrát vrátíme.

Že si asi rodiče školou povinných dětí od nich ani po prázdninách moc neodpočinou, to ukazují jak první zprávy ještě před spuštěním výuky, které přináší Adéla Skoupá, tak pohledy do Spojených států nebo do Německa, kde školní rok začal už dřív. Americké univerzity hlásí i dvanáct set nakažených studentů v jedné instituci a v Německu leckde po dvou týdnech školy zase museli zavřít, jak popisuje německý zpravodaj Pavel Polák v článku V Německu už se do školy chodí měsíc. Pro české rodiče je tamní zkušenost poučením i varováním. Ve stovkách škol zjistili koronavirus a žáci i učitelé museli do karantény. Na čtrnáct dní. Držme si klobouky.

Možná i proto ministerstvo zdravotnictví přišlo s návodnou tabulkou rizikových činností, které seřadilo podle míry rizika, jaké tyto činnosti představují. Z pěkné barevné tabulky vyplynulo, že nejbezpečnější je dívat se doma na televizi a naopak nejméně bezpečné tančit v noci po klubech nebo jezdit na sportovní soustředění. Ačkoliv ministerstvo tvrdilo, že při sestavování tabulky vyšlo „z analýzy dat“, Prokop Vodrážka popisuje, že pozoruhodně podobná tabulka už existovala – v Americe. Začátkem července ji představila Texaská zdravotnická asociace, která rovnou přiznala, že při jejím sestavování vycházela z názorů a doporučení odborníků, nikoliv „analýzy dat“. Reakce ministerstva byla, ehm, zábavná.

O Česku se dneska zase jednou mluvilo v zahraničí a pro tentokrát to byly veskrze pochvalné zmínky. Relevantní zahraniční média oceňovala krok šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který navzdory možným rizikům a osobnímu ohrožení odjel na Tchaj-wan a i symbolicky tak dokončil neuskutečněnou, ale plánovanou cestu svého předchůdce Jiřího Kubery. Ten před ní náhle zemřel. Čínský velvyslanec v Praze na senátního předsedu zaútočil, proti čemuž se česká diplomacie ohradila, popsal zákulisní i „předkulisní“ dění Lukáš Prchal.

Pro někoho překvapivě podpůrný vklad do dění provedl prezident Miloš Zeman, který je pode Jakuba Zelenky utajeným hrdinou přátelství s Tchaj-wanem. Bez prezidentova přispění by totiž česká delegace do země, kterou Čína neuznává a útočí na každého, kdo jí uznání vysloví či prokáže, možná ani neodletěla, upozorňuje náš investigativní kolega.

Odteď už spíš Prima než CNN

Méně investigativy, více spotřebitelských témat. Tak zní podle zjištění Michala Tomeše a Filipa Titlbacha nový pokyn majitelů stanice Prima ohledně programových změn zpravodajské stanice CNN Prima News. I proto se rozloučili s těmi, které tento obsah řídily – zkušenými novinářkami Andreou Trojkovou (Němcovou) a Markétou Dobiášovou, o posty ve vedení kanálu přišly i šéfky Petra Benešová a Eliška Čeřovská.

Ty vystřídal moderátor Pavel Štrunc, který se nově stal ředitelem celé stanice. Náhlé změny ve vedení televize se staly osudnými uznávanému moderátorovi Českého rozhlasu Michaelu Rozsypalovi, který měl zítra do CNN Prima News nastoupit. V rádiu podal výpověď, do televize už ho ale nové vedení nevzalo a vše se dozvěděl dnes, jak popsal Filipu Titlbachovi v jeho dnešním hattricku s názvem Měl jsem moderovat v CNN Prima News. Pár hodin před nástupem mi řekli, že podpis smlouvy není žádoucí.

Příběh české pobočky CNN opět ukazuje, jak těžké je rozjíždět nové médium na etablovaném trhu a že často ani zvučné jméno není zárukou diváckých davů. Kolegům a kolegyním, kteří vyznávají zásady poctivé žurnalistiky, nadále držíme palce.

Merkelové „To zvládneme“ pět let poté

Pětileté výročí začátku uprchlické krize je dobrým momentem pro bilanci a zhodnocení. Do toho se zevrubně pustili Markéta Boubínová z evropského pohledu v článku Jak kancléřčino „To zvládneme“ zvládla EU? a Michael Romancov z pohledu historicko-politického. V komentáři Lidé vždy měli tendenci jít tam, kde je lépe. Češi ztratili perspektivu, která je Němcům vlastní Romancov vysvětluje, jak představa o etnické a jazykové homogenitě státního území Čechům brání pochopit migraci jako přirozený jev a azyl jako něco, na co lidé mají právo.

Pavel Polák se osobně setkal se Syřanem Anasem Modamanim, který se stal jednou z tváří příchodu Syřanů do Německa. Tehdy se vyfotil s Angelou Merkelovou a změnil tím život sobě i jí. Co se v jeho životě dělo dál, jak se v Německu postavil na nohy a s čím se potýkal, to si přečtěte ve fascinujícím materiálu Já jsem to zvládl, říká slavný uprchlík nebo si poslechněte podcast Studio N s Filipem Titlbachem.

Co vás zítra v Deníku N čeká a nemine:

– Zmatený návrat dětí do lavic

– Nová státní záruční banka se rodí i díky videu s Němci

– Texaská inspirace pro tuzemská rizika nákazy koronavirem

– Česko se ohradilo proti čínskému osobnímu útoku na Vystrčila

– Reportáž z Běloruska: Lukašenkovi největší strach nahnali vzpurní horníci

– Lipovská pošlapala hodnoty zastávané církví, říká biskup Tomáš Holub

– Evropskou unii bude na Islandu zastupovat česká diplomatka

– Komentář: Před 40 lety polští dělníci poprvé pokořili komunistický režim

– Magnesia Litera: Nejlepší české knihy nahlížejí do naší historie

– Po 16 letech vydal Microsoft novou verzi legendárního leteckého simulátoru

Soutěž Deníku N jde do finále

V naší letní soutěži vstupujeme do finálního týdne. Poslední otázka se týká textu Evy Mošpanové o odhalení válečných zločinů ve Vietnamu.

Příběh amerického reportéra Seymoura Hershe, který odhalil pravou tvář Vietnamské války a změnil způsob, jakým ji Američané vnímali. Až do té doby ji totiž americká vláda prezentovala jako úspěšnou a on byl tím, který svými články přiměl americké občany pochopit, že válka ve Vietnamu má skončit.

Když už jsme u těch škol…

Dnes uplynulo 150 let ode dne, kdy se v italském Chiaravalle narodila Maria Montessori, žena, která navždy ovlivnila způsoby, jakými se děti po celém světě učí. Ačkoliv škol, v nichž vyučují výhradně podle Montessori metody, není většina, i mnohé běžné školy si osvojily některé z Montessori prvků – ať už je to komunitní kruh, na kterém se děti ráno scházejí, nebo respektující přístup k dětem, či výuka předmětů pomocí běžných domácích činností. V Česku je metoda Montessori stále populárnější a české děti i díky ní stále zručnější a hlavně – klidnější.

Tak zase zítra a zůstaňte zdrávi!