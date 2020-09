Skokovský deník: Oživené poutní místo mezi živelnou prací a limity dobrovolníků

Týden průvodcování v barokním poutním kostele v zaniklé vsi, odříznuté od civilizace přehradní nádrží, uběhl rychle. Když se za ním ohlížím, během těch jedenácti let, co tohle místo znám, se leccos změnilo k lepšímu – víc, než kdo doufal. Jiné věci se zase daří o něco méně. Tak to chodí.

„Takové zajímavé místo, ale tak špatná příjezdová cesta. S tím by se mělo něco dělat,“ slyším už poněkolikáté.

Přikyvuju spíš reflexivně. Jasně, mělo. Ale taky pamatuji příjezdovou cestu do Skoků – nyní už ze značné části nově vyasfaltovanou – v mnohem horším stavu. To se sem jezdilo celou cestu od poslední vsi na jedničku. Lidé se jeli modlit na poutní místo, řidiči to nejspíš stihli už při slalomu mezi výmoly.

Příjezdová cesta sem je vůbec takovým symbolem proměn Skoků a úsilí s nimi něco dělat.

Dlouho se na ni hledaly peníze. Že už je lepší, vidí jen ti, kteří mohou srovnávat v čase, stále zbývá hodně práce. Skokovští dobrovolníci ochotně zařídí provizorní úpravy (ostatně, nejen u cesty), jako když kamarád předevčírem vyrazil srovnat největší hrby krumpáčem. To ale vydrží jen chvíli, zvlášť když prší.

v zaniklé vsi Skoky, kdysi slavném poutním místě, kam mířily desítky tisíc lidí ročně.

Opravit zchátralou budovu bývalého hostince na jednoduché zázemí pro poutníky a jiné hosty, aby měli kde složit hlavu, osprchovat se a uvařit si, byť by nešlo o žádný luxus – to už na dobrovolnickém koleně dost dobře dělat nejde.

„Z mého pohledu to jsou úkoly pro někoho, kdo to profesně umí. Ze Skoků se stalo živé místo, místo setkávání, to je úžasné, ale posunout je dál po praktické stavební stránce