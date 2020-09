Třetina Sněmovny kandiduje v krajských volbách, SPD vysílá téměř celý klub. Podle politologa to ilustruje personální nouzi stran

Nejvíce politiků z řad poslanců vysílá do boje o krajská zastupitelstva hnutí ANO. Je jich přesně devatenáct. Mezi nimi najdeme i velmi známá jména, jakým je předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Ten se mandát krajského zastupitele pokusí získat doma na Zlínsku. Vondráček se nachází až na 45. místě kandidátky, a jeho nasazení lze tedy chápat spíše jako snahu o oslovení voličů skrze známou politickou osobnost.

Hnutí ANO ale ze svých poslaneckých řad vygenerovalo dva lídry, kteří se pokusí zaútočit na hejtmanské křeslo. Konkrétně Martin Kolovratník v Pardubickém kraji a Jan Schiller na Ústecku. Schiller pro Deník N uvedl, že se rozhodl kandidovat proto, že není spokojen s řízením kraje. Na severu Čech je hnutí ANO aktuálně v opozici.

„Jsem lídrem kandidátky ANO, a tedy kandidátem na hejtmana. Pokud volby dopadnou tak, že ANO bude ve vedení kraje a já hejtmanem, vzdám se poslaneckého mandátu a naplno se budu věnovat pouze práci v kraji. Toto říkám už od začátku své nominace,“ popisuje Schiller.

Hnutí ANO sice mezi všemi kluby nasadilo nejvíce poslanců, v poměru k velikosti klubu však nejde o nijak závratné číslo. Jde zhruba o pětinu poslaneckého klubu. Nejvíce poslanců v poměru vůči svému klubu vyslala do boje SPD, konkrétně 14 z 19 členů včetně prvního místopředsedy hnutí Radima Fialy, který vede kandidátku na Olomoucku.

Nejsou lidi

Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze strany narážejí na nedostatek lidí, kteří je mohou ve volbách reprezentovat. „V poslední době je tento prvek (kandidatura poslanců v krajských volbách, pozn. red.) více viditelnější než v minulosti. Jedním z hlavních důvodů je personální nouze, které řada stran čelí. Potýkají se s tím malé i velké strany z pohledu jejich síly ve Sněmovně,“ říká Just. Data z kandidátek ukazují, že v minulých krajských volbách se o mandát ucházel zhruba stejný počet poslanců, před osmi lety to byla ale pouze přibližně polovina.

„Není to přitom zdaleka jen důsledek určité nechuti vstupovat do politických stran a stranicky se angažovat. Pojmy strana, straník, stranictví byly díky období před 1989 kompromitované a český stranický systém tím trpí dodnes. Strany ani dnes nejsou zrovna něčím ‚sexy‘, co by táhlo natolik, aby lidé ve větší míře uvažovali o stranickém angažmá,“ popisuje politolog.

Lídři krajských kandidátek z řad poslanců SPD : Karla Maříková (Karlovarský), Zdeněk Podal (Královéhradecký), Jan Hrnčíř (Jihomoravský), Radim Fiala (Olomoucký).

: Karla Maříková (Karlovarský), Zdeněk Podal (Královéhradecký), Jan Hrnčíř (Jihomoravský), Radim Fiala (Olomoucký). ANO : Jan Schiller (Ústecký), Martin Kolovratník (Pardubický).

: Jan Schiller (Ústecký), Martin Kolovratník (Pardubický). ODS : Ilona Mauritzová (Plzeňský), Martin Kupka (Středočeský).

: Ilona Mauritzová (Plzeňský), Martin Kupka (Středočeský). KDU-ČSL : Pavel Bělobrádek (Královéhradecký), Marian Jurečka (Olomoucký).

: Pavel Bělobrádek (Královéhradecký), Marian Jurečka (Olomoucký). KSČM : Jiří Valenta (Plzeňský), Zdeněk Ondráček (Královéhradecký).

: Jiří Valenta (Plzeňský), Zdeněk Ondráček (Královéhradecký). STAN : Petr Gazdík (Zlínský).

: Petr Gazdík (Zlínský). Trikolóra: Zuzana Majerová Zahradníková (Olomoucký).

Podle Justa jsou motivace, proč stavět celostátně ukotvené politiky i do regionálních voleb, různé. U komunistů je podle něj hlavním důvodem stárnoucí členská základna, z níž se těžko generují noví mladší politikové. „Jsou ale i strany, které cíleně udržují členskou základnu na nízké úrovni,“ říká Just a zmiňuje konkrétně