Skuteční hrdinové: Konkrétní lidé, konkrétní osudy.

„V roce 2002 jsme v Kambodži v místních sirotčincích našli HIV pozitivní děti, které byly přivázané k posteli, bez léků a bez jakéhokoliv zájmu. To nás nastartovalo, začali jsme nejen dokumentovat jejich příběhy, ale také je léčit. Vytvořili jsme systém, který mnohým z nich zachránil život,“ říká o prvním projektu slovenské zdravotnické humanitární organizace MAGNA její spoluzakladatel Martin Bandžák.

MAGNA si od začátku zakládá na tom, že její pomoc je přímá, poskytují ji její pracovníci, přímo v terénu, kde žijí lidé v nouzi. Tak, jako když před téměř 20 lety v Kambodži zajistili dětem antiretrovirální léčbu, která mnohým zachránila život. Do země přišly týmy zdravotníků ze Slovenska, zaučily místní lékaře a zapojily je do práce. MAGNA se stala jednou z prvních organizací, které začaly dětské pacienty v zemi uzdravovat právě antiretrovirální léčbou. Projekt v Kambodži funguje dodnes a z mnoha zachráněných dětí jsou již dospělí lidé se svými životy a prací.

Přímý zásah v místě katastrof od té doby MAGNA realizovala na mnoha místech po celém světě – při zemětřeseních na Haiti či v Nepálu, po obrovských tsunami v Asii, ale i v současnosti v Libanonu, v Jižním Súdánu nebo v Konžské demokratické republice.

„Už naše první mise ukázala, že přímá pomoc, kterou poskytneme, je jediným efektivním způsobem, jak zachraňovat lidské životy. Od té doby je naším pravidlem, že MAGNA peníze od svých dárců nepřeposílá jiným organizacím výměnou za propagační videa nebo fotografie, ale zasahuje přímo na místě, kde je její pomoc potřeba. Svými silami, prostředky a lidmi,“ říká operační ředitelka Denisa Augustínová.

Dnes má MAGNA po celém světě více než 2000 humanitárních pracovníků. Léčí, pomáhají podvyživeným, zachraňují životy obětí sexuálního násilí, ale také učí lokální zdravotníky a komunitní pracovníky, jak pomáhat.

A právě všem humanitárním pracovníkům, kteří každý den beze strachu pomáhají lidem v nouzi i v těch nejtěžších krizích a konfliktech, je letos věnován Světový humanitární den – 19. srpen, s podtitulem Hrdinové skutečného života. #RealLifeHeroes

„Každé ráno, když vstávám, myslím na to, že někde venku je člověk, který chce mít lepší budoucnost a který potřebuje naši pomoc a podporu. To je důvod, který mě pohání vpřed, pro který odcházím od rodiny a všeho, co je v běžném životě podstatné,“ říká Mathieu Ntumba, který pro MAGNU pracuje jako koordinátor zdravotních a nutričních aktivit v odlehlé oblasti Yumbi v Konžské demokratické republice, kterou před časem postihlo etnické násilí.

Jeho kolegyně ze stejné mise Medanie Kalau, která se stará o podvyživené děti i dospělé, doplňuje: „Vždy se snažím, aby se náš pacient uzdravil a přežil. Osobně, když vidím pacienta, který přišel do nemocnice MAGNA ve špatném stavu a po několika týdnech ho propustí a jeho matka se usmívá, jsem velmi hrdá na svou práci a na pomoc, kterou poskytuji.“

Jen v Konžské demokratické republice MAGNA provozuje 50 zdravotnických zařízení v pěti provinciích. Pomáhá těm nejzranitelnějším, protože zdravotnické systémy zemí, které zažívají humanitární krizi, nejsou dostatečné. Navíc do toho všeho jejich situaci zhoršila pandemie Covid-19. „Jsem humanitární pracovnicí již více než 8 let. Pro mě je moje práce o hledání řešení problémů a o boji za lidi, kteří potřebují pomoc a čelí obtížné situaci. Pokud jim chceme pomoci, musíme být aktivní, abychom byli součástí jejich života a dokázali zachraňovat životy,“ říká o své motivaci Carlotta Pianigiani, která koordinuje všechny zdravotnické aktivity MAGNA v DR Kongo.

I vy se můžete přidat k našim skutečným hrdinům, kteří každý den zachraňují životy daleko od svých domovů. Podpořte nás darem na www.magna.org a pomáhejte s námi. Naše práce a pomoc by bez vás nebyla možná.

Lidé v nouzi pro nás v MAGNA nejsou čísla v tabulkách. Jsou to konkrétní živé bytosti. Zakládáme si na tom, že MAGNA pomáhá přímo v terénu, na místech, kam by se jiní neodhodlali, i proto je naše pomoc efektivní a skutečná. Sto procent vašich darů používáme v našich medicínských projektech. Finanční prostředky vynakládáme zejména na přímou léčbu a vzdělávání lokálních zdravotníků. Nejsme jen skupina na přeposílání peněz jiným. Známe trpící, jejich osudy a potřeby. Dokážeme reagovat na nepředvídatelné situace, jako jsou epidemie spalniček nebo pandemie Covid-19. Nesbalíme se po pár měsících a nenecháme lidi v nouzi bez pomoci. Nespoléháme se na to, že naši práci udělá někdo za nás. Pomoc MAGNA naplňuje potřeby konkrétních lidí na konkrétních místech, je skutečná, přímá a efektivní.