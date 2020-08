Smrtící koktejl jménem QAnon: V hlavní roli Donald Trump

Internetové konspirační hnutí QAnon se přibližuje hlavnímu politickému proudu ve Spojených státech. Někteří z jeho příznivců se vydávají do boje o americký Kongres. Hvězda celého příběhu Donald Trump místo vyvracení neuvěřitelných tvrzení, že sám v tajnosti bojuje se satana uctívajícím kultem pedofilů, raději oceňuje, jak moc vyznavači QAnon milují Ameriku i jeho samého. Co je QAnon, kde se šíří a kdo mu věří?

„Je tu někdo, komu se povedlo přesvědčit své blízké o tom, že je Q velice nebezpečný hoax? A pokud ano, jak?“ ptá se diskutující na sociální síti Reddit ve vlákně pojmenovaném QAnonCasualties, které je věnované blízkým těch, kdo konspiračním teoriím věří.

„Nejde to. Čím víc se jim snažíš otevřít oči, tím víc jsou si jistí svým postojem. Je to bohužel začarovaný kruh,“ píše se v jedné z odpovědí. Vlákno QAnonCasualties (volně přeložitelné jako „oběti QAnon“) má v současné době přes 20 000 sledujících, kteří se svěřují s příběhy o tom, jak konspirační teorie zasáhly do jejich životů a vztahů. Někteří popisují, jak se jim rozpadla manželství, jiní vypráví o odloučení od svých rodin a snaží se zjistit, jak mohou svým rodičům, sourozencům a přátelům z téhle konspirační pasti pomoct ven.

„Vykládá, že Hillary Clintonová vysává z dětských mozků nějaký mok, který potom jí, aby byla chytřejší. Nejdřív jsem absolutně netušila, o čem mluví, pak jsem se na to ale podívala a zjistila jsem, že je to QAnon, a docela vyšiluju,“ popisuje jedna z uživatelek Redditu zážitek z dovolené se svým strýcem.

„Je to normální čtyřicetiletý táta od dětí, který pracuje jako šéfkuchař. Netuší, co to je 4chan nebo 8chan. Kde na tohle proboha mohl narazit?“ Pod příspěvkem se sedmkrát objevuje stejná odpověď: