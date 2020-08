Filmový festival ELBE DOCK ukáže to nejlepší z českých a slovenských dokumentárních debutů a provede účastníky skrytými místy v Ústí nad Labem a Drážďanech.

V rámci doprovodného programu festival otevírá poprvé veřejnosti ústecký bunkr, chystá tematické procházky po městě, filmové dílny a vystoupení místních umělců. To vše se ponese v tématu festivalu, kterým je manipulace. Nejen filmová, ale i v reklamě, politice, v obraze a s ním, se střihem, ale i se samotným divákem. Malou ochutnávku tématu nabízí česko-německá mobilní galerie, která je nyní umístěna na Mírovém náměstí v Ústí a během festivalu se přesune před kino Hraničář a stane jedním z festivalových míst, kde bude probíhat program. V rámci festivalu budou již po čtrnácté uděleny Ceny Pavla Kouteckého pro začínající dokumentaristy. Vyhlášení proběhne na balkóně kina Hraničář v pátek 4. září od 21 hodin. Slavnostním večerem bude provázet moderátorské duo známé především díky autorskému podcastu Buchty Ivana Veselková a Zuzana Fuksová z Radia Wave. O nejlepší dokumentární debut soutěží film Morava, krásná zem III, snímek Sólo, dokument Kiruna – překrásný nový svět, snímek Viva video, video viva a dokument FREM Viery Čakányové.

„Ve světě sociálních médií, okamžitého sdílení, mediálního přetlaku, falešných zpráv a realit, musíme stále víc přemýšlet nad tím, co je skutečné a co je zmanipulovaný obsah, kterému máme podlehnout. V rámci doprovodného programu budeme vést debaty s vybranými odborníky na daná témata a ukazovat publiku, jak snadné je manipulovat a jak opatrní a kritičtí bychom měli být k okolnímu světu. ELBE DOCK je místem, kde se mohou zastavit, podívat se na filmy a dozvědět se něco nového nejen o dokumentu, ale i o místech, kde žijí,“ vysvětluje ředitel festivalu ELBE DOCK Filip Kršiak Naráží tak na akce jako je prohlídka vizuálním smogem, která proběhne v Ústí i Drážďanech, nebo na otevření bunkru v Ústí nad Labem, který byl veřejnosti doteď uzavřen. V německé části festivalu, která proběhne v industriální budově GEH8 se budou od soboty do neděle promítat především české a slovenské dokumentární debuty, ale dojde i na maraton kultovního seriálu Česká soda.Drážďanský program bude zakončený vyhlášením Ceny ELBE DOCKu a koncertem avantgardního violoncellisty a skladatele Štěpána Filípka.