Lidé vždy měli tendenci jít tam, kde je lépe. Češi ztratili perspektivu, která je Němcům vlastní

Lidé byli v pohybu odjakživa a migrace je proto jevem přirozeným. S největší pravděpodobností tomu tak bude i v budoucnu.

To však neznamená, že to jsou všichni schopni vidět. Ve většině případů proto, že to, co vidíme okolo sebe, máme tendenci považovat za přirozený stav. V případě velké části Čechů platí, že jejich představa o „normální a moderní“ evropské společnosti je odrazem vývoje v Československu po druhé světové válce. U migrace se to týká zejména dvou fenoménů. Prvním je představa o pozici a úloze náboženství a církví ve veřejném prostoru, druhým představa o