Nový problém škol: celý učitelský sbor v karanténě. „Na to jsme se nepřipravovali,“ přiznává ředitel školy v Pečkách

Opatření proti šíření koronaviru začala zasahovat do školního roku ještě dříve, než děti usedly do lavic. Některé školy se totiž budou muset otevřít až v průběhu září, protože učitelský sbor musel do karantény.