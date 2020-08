Notes: Vrátila se nám Petra Procházková! A zjišťovali jsme, jak to bylo s žítkovskými bohyněmi

Po týdnu v Bělorusku se do Prahy úspěšně vrátila naše reportérka Petra Procházková. A to za pět minut dvanáct. Jen pár desítek minut poté, co se nám ozvala, že je zpět, zadrželi policisté v Minsku desítky novinářů. Byli mezi nimi reportéři z AP, Reuters, ale například i z ruské státní agentury TASS. Nedlouho předtím ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že zformoval policejní oddíly „na pomoc Bělorusku“, kdyby se „extremistické elementy“ vymkly kontrole. Zatím však podle ruského prezidenta taková pomoc není nutná.

To Petra, jak koneckonců vypráví i v podcastu Studio N, tamní všudypřítomné policisty obelstila. Ani je totiž nenapadlo myslet si, že se jedná o novinářku. Jak, to už se dozvíte v samotném podcastu.

O tom, co se v Bělorusku dozvěděla a jak se věci mají, se dočtete v sérii jejích reportáží.

Redaktorka Renata Kalenská rovněž zavítala na východ, i když ne tak daleko. A přinesla rozhovor s Blaženou Mikulkovou, někdy také Prilosovou. Jak je to možné? V Žítkové, odkud paní Mikulková pochází, má každý přezdívku. A místní často nevědí, odkud vlastně pochází. Paní Mikulková v rozhovoru popisuje svůj život v této moravské vesničce kousek od slovenských hranic, kde je každý příbuzný. Vypráví také o tom, jak se jí dotkly velké dějinné milníky dvacátého století a hlavně kniha Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, kvůli které teď do působiště pohanských léčitelek, které vyhnal minulý režim, proudí davy turistů. Sama Mikulková je ale k „bohyním“ skeptická. „Známá mi vykládala, jak byli u Irmy kvůli tomu, že s ní muž nechce spát. A ona jim poradila, ať si škrabou špínu z koně a dělají z toho čaj. Prosím vás, to jsou fakt blbosti přece!“ říká.

Pod článkem se na sociálních sítích zvedla vlna nevole kvůli tomu, jak se tato starousedlice vyjadřuje zejména vůči minulému režimu. A nutno říci, příjemné čtení to není. O sametové revoluci se například vyjádřila takto: „Kdyby komunisti úplně zkrachovali, přijala bych to. Ale toto? Mladí bohužel toto vybojovali. A vybojovali bordel.“ Můžeme nesouhlasit a bouřit se. Ale prvně zkusme pochopit. Co na podobné reakce říká sama Mikulková, která je, a možná také není potomkem právě žítkovských bohyň, nevíme. Nemá totiž internet. A nejspíš by ji to podle toho, co v rozhovoru říká, stejně nezajímalo.

Zajímavé a unikátní čtení přinesli také naši kolegové ze slovenského Denníku N. A sice rozhovor přímo s opozičním lídrem a de facto prezidentem Venezuely Juanem Guaidóem. Situace v této jihoamerické zemi je pořád alarmující, i když ji upozadily zprávy o koronaviru. Země se připravuje na parlamentní volby, které se mají konat v prosinci. Celý svět si ale, jak říká Guaidó, od prezidentských voleb uvědomil, že se tomu procesu, který v zemi nastoluje nové vůdce, ve Venezuele slovem „volby“ jen říká. S demokratickými volbami totiž mají pramálo společného, podobně jako v Bělorusku. Proč je tedy nenazýváme pravými jmény? Protože neexistují, jak ve svém komentáři před časem psal Michael Romancov.

Ne tak rychle, vzkazuje ministerstvo zahraničí všem, kteří se chystají do Chorvatska nebo Francie. Tamní epidemiologická situace se totiž podle něj razantně zhoršila. Jen pro představu: v Chorvatsku je v současné době přes 60 tisíc Čechů.

Unijní úřednice Lucie Samcová se podle informací Deníku N stane historicky šestým velvyslancem EU pocházejícím z Česka. Má řešit rybolov i Arktidu.

Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák už není trestně stíhán v kauze zpronevěry při těžbě kamene. Toho měl podle vyšetřovatelů v Lánech nechat vytěžit víc, než bylo nasmlouváno, a státu tím způsobit škodu přes milion korun.

