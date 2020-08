Studio N: Teď už to můžeme říct. Sledovali jsme dění přímo v Bělorusku

V dnešní epizodě Studia N vás po delší době necháme nahlédnout do zákulisí novinářské práce. Deník N sledoval překotné dění přímo v Bělorusku. Kvůli bezpečnosti jsme to ale do této chvíle nemohli veřejně říct. Proč? A co jsme viděli na vlastní oči? Reportérka Petra Procházková se hlásí z letiště v Minsku.