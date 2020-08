Notes: Zeman má v paži, Babišovy perle a hladové hry

Prezident Miloš Zeman včera nešťastně upadl a musel proto podstoupit operaci pažní kosti pravé ruky, kam mu lékaři dali titanový hřeb. Prezidenta nyní čeká rekonvalescence. Jenže tu mu podle lékařů může komplikovat vyšší věk a diabetes. Tak ještěže se politika nedělá nohama…ani rukama.

Vyhledávači spojení Bileto českého miliardáře Daniela Křetínského se nepodařilo převálcovat službu IDOS, kterou provozuje konkurenční vydavatelství Mafra. Aplikace na prodej biletů se proto zbavil. Více o jízdenkovém byznysu píše Michal Tomeš.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová bilancuje nad svým čtyřletým působením v čele kraje. „Musím říct, že kraj za našeho vedení dosáhl nejlepších výsledků, jaké kdy v historii měl,“ odpověděla skromně na dotaz, jak by své působení zhodnotila. Poznamenala také, že neudělala nic špatně a nic neukradla. A otázka přišla i na jejího manžela kadeřníka Jakuba Pokorného, který proslul jako “řidič“ služebního superbu nebo jako horlivý obránce své manželky na sociálních sítích. „Není politik, do politiky je vtahován, takže se brání, jak nejlépe umí,“ vysvětlila hejtmanka v rozhovoru.

Přinášíme také další příběhy ze seriálu „Z děcáku do života“. Renata Kalenská zpovídala Evu Zralou, která se do dětského domova dostala ve třech letech. Z dob „před domovem“ si toho moc nepamatuje. „Vím jenom to, co mi vyprávěl brácha. Mně byly tři, jemu bylo sedm a ségře taky sedm. Máma s tátou vždycky seděli v hospodě a chlastali a nás nechávali venku čekat. Bez klíčů a za každého počasí,“ popisuje.

A Renata hovořila také s jednadvacetiletým Rudolfem Stuchlíkem, který od osmi let prodával drogy a kradl, aby on a jeho mladší sourozenci měli co jíst. „Hráli jsme hladové hry. To se hrálo tak, že kdo doma něco najde – a bylo úplně jedno, jestli to najde starší bratr, nebo rodič –, ten se nají. Kdo něco našel, ten se nedělil,“ říká v rozhovoru.

Východní Evropa – a Československo s ní – daly za korejské války nový domov tisícům sirotků z KLDR. Na rozdíl od válečných uprchlíků z Řecka však příběh malých Severokorejců nemá šťastný konec. Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce mluvila s mužem, který po osudu těchto dětí pátral patnáct let. Více si můžete poslechnout v podcastu Studio N.

V minulých dnech se objevily informace o možném připravovaném obvinění v kauze Babišova střetu zájmů. Jenže kdyby mířilo na ty, kdo Agrofertu stále posílají dotace, mohlo by to premiéra bolet víc než stíhání jeho samotného, píše Jan Moláček.

Mikita Kryucov šel v běloruském Minsku v první linii protestů, poté ho našli viset na stromě. Utáhl si oprátku kolem krku sám, nebo to byl někdo, kdo je při obraně režimu běloruského prezidenta Lukašenka ochoten dopustit se i vraždy? Kryucov, který byl fotbalovým fanouškem a otcem dvou malých dětí, měl pohřeb ve městě Moloděčno. „Položil život za naši i vaši svobodu,“ prohlásí řečník nad rakví. Běloruská státní televize o pohřbu muže, který se stal národním hrdinou, neinformovala.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Zemanova operace: podobná zranění se podle lékařů hojí i měsíce

Komentář: Stíhání úředníků by premiéra Babiše mohlo bolet víc než to vlastní

Jaké mají lidé zkušenosti s chytrou karanténou? Většinou si stěžují

V Moloděčnu pohřbili Bělorusa, jenž se vzepřel policii

Za Šmejdy jsem dostala ceny, ale byla jsem psychická troska, říká autorka filmu

Komentář: Navalnyj je další oběť Putina. Proč to prezidentovi prochází?

Bohování byla blbost, v Praze jsem nebyla, říká starousedlice z Žítkové

Vladimír Merta se navrátil po třiceti letech k próze

Tenet vás chytí do tenat vydařené filmové exhibice

Vaše běžecké chyby nemilosrdně odhalí video

Krátké zprávy, dobré zprávy

Premiér Andrej Babiš oblíkl džíny, natáhl holiny a s vervou sobě vlastní šel vysadit do řeky Malše na česko-rakouské hranici perlorodky říční. U sázení mu asistoval i ministr Brabec a houf novinářů. Tak třeba premiér našel způsob nejen jak bránit přírodu, ale i jak zatáhnout sekyru ve státním rozpočtu…

Obvodní soud pro Prahu 5 odmítl potrestat starostu Pavla Novotného (ODS) za údajné podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. „Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel,“ napsal 15. května veřejně Novotný. Svůj názor během dne ještě zopakoval. „A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d.“ Podle soudce ale mohlo jít o přestupek.

Berlín zakázal na víkend plánované demonstrace proti koronavirovým omezením. Na dřívějších protestech totiž lidé neměli roušky a neudržovali rozestupy. Pokud se o víkendu sejdou (ať s rouškami, nebo bez), zasáhne policie.

Běloruskou spisovatelku Světlanu Alexijevičovou dnes vyslýchala policie. Po výslechu vyzvala, aby další lidé vyšli na protest proti Lukašenkově vládě do ulic. „Čím víc nás bude, tím větší šanci máme donutit moc, aby s námi mluvila,“ prohlásila.

Co pomohlo reportérům BBC s vyšetřováním kamerunské vraždy? Do zítřejšího večera můžete odpovídat na předposlední otázku letní soutěže Deníku N.

A špatné zprávy nakonec. Šest dětí bylo zraněno na skákacím hradu v zábavním parku v Chlumci nad Cidlinou. Hrad se tam převrátil kvůli silnému větru. Jedno z dětí má těžké zranění.

Moře vyplavilo na pobřeží Mauricia nejméně 13 mrtvých delfínů. Stalo se tak měsíc od obrovského úniku ropy po ztroskotání japonského tankeru poblíž ostrova. Příčinu smrti delfínů určí pitva.