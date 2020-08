Komentář Igora Lukeše: Způsob, jakým se Putin dostal k moci a jak se u ní udržuje, mají jedno společné – důkladný systém násilného odstraňování politických oponentů. Putin pokračuje v dlouhé historické tradici Ruska. To, jak mu to ve světě prochází, je přesto skandální.

Navalnyj je další z dlouhé řady Putinových obětí. Proč to ruskému prezidentovi stále prochází?

Alexej Navalnyj, poslední kritik Vladimira Putina, je na hraně života a smrti v berlínské nemocnici, kde mu lékaři diagnostikovali otravu jedem. Německo, Francie a Velká Británie žádají, aby Rusko atentát vyšetřilo a viníky potrestalo. Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, se jim vysmívá a tvrdí, že neví, co by se mělo vyšetřovat. Takovou žádost, říká Peskov, nemůžeme brát vážně. Pokus zavraždit Navalného se odehrál standardní cestou.

Atentátník si vybral prostředí, které úřady plně kontrolují, v tomhle případě letiště. Tam se Navalnyj napil čaje a po nástupu do letadla prodělal kolaps. Pasažéři událost zachytili na videu, které ukazuje, jaké bolesti musel prožívat.

Když se v nějaké zemi pokusí zavraždit předáka politické opozice, je to zpráva na první strany světových novin. Navzdory tomu, že Navalnyj je světově známou osobností, událost už pomalu ustupuje do pozadí zájmu. Čím to je, že pokus zavraždit Putinova hlavního oponenta se už po několika dnech stěhuje na okraj naší pozornosti?

Odpovědět lze dvěma slovy –