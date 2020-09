Lánský puč by změnil spíš vztah s Ruskem, na Číně byla shoda, říká Sobotka. Zaorálek: Asertivitu Pekingu jsme neodhadli

Lánský puč na podzim 2013 byl zlomovým momentem v kariéře Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vítěz voleb nebojoval pouze o své politické přežití, rozhodovalo se tehdy i o podobě české zahraniční politiky. Sobotkova vláda svým podpisem nakonec odmítne uznání tibetské exilové vlády a pevně si podá ruku s Pekingem. „Kdyby tehdy Zeman stranu prostřednictvím Haška ovládl, změnilo by to zejména vztah k Rusku. Byl by také jiný ministr zahraničí, Zaorálka by zemanovci na tuto pozici nenominovali,“ vysvětluje Sobotka po letech pro Deník N možné následky převratu uvnitř ČSSD.