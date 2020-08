„Jsem someliér svodek brněnských strážníků,“ říká autor blogu Městská poezie Brno nominovaný na Magnesii Literu

Kvůli epidemii koronaviru se místo jarního termínu vyhlašují nejlepší literární počiny za loňský rok až poslední srpnový den. Nominaci v soutěži Magnesia Litera má letos také blog Městská poezie Brno. Unikátní básně ze svodek brněnských strážníků publikuje na Facebooku Marek Picha, v civilu docent na filozofické fakultě Masarykovy univerzity a fanoušek deskových společenských her. Autogram do sbírky nazvané Hořící pařez, která je průřezem toho nejlepšího ze svodek, od něj ale nedostanete. „Skutečnými autory jsou strážníci, ne já. Tu hlavní práci dělají oni, že sami sebe neberou vážně. Proto je možné ve svodkách najít věci, které jsou humorné,“ říká Picha.

Jak vás napadlo zveršovat svodky brněnské městské policie?

Čas od času jsem mezi přáteli na sociálních sítích našel odkaz na svodky strážníků, které tam jsou už drahně let. Svodky jako takové ale nejsou mým koníčkem. Když jsem je četl, říkal jsem si, jak jsou zajímavé. Že nejsou zvláštní jen vtipnou nebo smutnou historkou, ale i tím, jak jsou podané. A tam se zrodila myšlenka podívat se na způsob jejich podání a zkusit příběh podtrhnout tím, že se vytáhne nosná část a ještě se zdůrazní tak, že se rozdělí do veršů a zpomalí se proces čtení. Takže se čtenář víc zaměří na použitá slova, nemusí skákat po řádcích a vynikne vtip, příběh nebo poetika svodek.

Pár jsem jich zkusil zveršovat někdy v roce 2013 a chytla se toho kamarádka Kateřina Čadová, které se to líbilo a založila stránku na Facebooku. Podílela se pak na prvním vydání sbírky Hořící pařez.

strážníkům sdělil

že on není

žádný pan

ale soudruh

a totožnost

by měla hlídka

prokázat jemu / 23. 10. 2018

Překvapila vás nominace na Magnesii Literu?

Překvapila. Hlavně proto, že není v kategorii poezie, kam by podle mě patřila víc.

Mezi dalšími nominovanými na blog roku je třeba web klimatologa, stránky o Crohnově chorobě nebo autismu. Máte v takové konkurenci s humoristickým blogem šanci?

Všechno to jsou zajímavé počiny. Je to v podstatě cena popularity, protože o vítězi hlasují čtenáři. U takové ceny je rozhodující jak aktivní a rozsáhlá je fanouškovská základna. A to já nedokážu posoudit, i když Městská poezie Brno má přes šest tisíc sledujících.

zatímco děti předváděly

rodičům svůj pěvecký um

dorazila na besídku také

mírně podnapilá matka

jednoho z účinkujících školáků

a ke zpěvu dětského souboru

se bez zábran

také přidala / 21. 12. 2007

V posledních ročnících vyhrály Magnesii Literu brněnské blogy, které byly všechny nějakým způsobem bizarní, například Tisíckráte.cz nebo KKRD Boys. Vítězové zobrazují Brno jako dost ujeté město, podobně by se mohlo jevit i v poezii ze svodek strážníků. Nemyslíte, že tak veřejnost získává zkreslený obrázek o Brnu?

Nejsem odborník na Brno. Ale mně by nevadilo, kdyby mimobrněnská veřejnost měla obrázek o Brnu takový, jaký