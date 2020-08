Tisíce dětí si v Česku během koronaviru udělaly pětiměsíční prázdniny. Přesné číslo by bylo podle odborníků vhodné zjistit. Experti varují, že dálková výuka prohloubila už tak dost velké nerovnosti ve školství, kterými Česko trpí. Problém má ale celosvětový rozměr, na což upozorňuje i OSN.

Pro úkoly do krabice před školou nebo pětiměsíční prázdniny. Koronavirus prohloubí nerovnosti ve vzdělávání

Za okny vydatně prší a v klubovně romského střediska Drom v srdci „brněnského Bronxu“ – okolí ulice Cejl – se sešla víc než desítka místních dětí. Prázdniny se jim chýlí ke konci a poslední dny volna si krátí hraním s kamarády tady v nízkoprahovém centru. Zvedají oči od Člověče, nezlob se, zvědavě pokukují po diktafonu a usazují se k rozhovoru do měkkých červených gaučů. „Kdo se těší do školy?“ Ke stropu vyletí asi polovina rukou. „Já se těším na ty srandy, co jsme dělali s kamarády,“ bere si slovo upovídaná čtvrťačka s drobnými copánky.

„Já se těším aj na učení,“ říká dívka s velkýma hnědýma očima jménem Vaneska, kterou čeká nástup do druhé třídy. První třída pro ni (stejně jako pro ostatní přítomné děti) v podstatě skončila v březnu, kdy se školy kvůli šíření koronaviru zavřely a výuka od té doby probíhala na dálku.

Jak ji zvládaly děti z „brněnského Bronxu“? „Před školou jsme měli krabici, kam jsme si chodili pro úkoly, a pak jsme je tam i odevzdávali,“ vypráví děti. „Já jsem chodil do školy i přes koronavirus, ale do jiné třídy, protože nás tam bylo málo. Skoro nikdo nechodil,“ popisuje drobný chlapec. „Mně se do školy nechtělo, tak jsem nešla,“ přiznává jeho kamarádka. „Já vůbec nedělám úkoly, ani jsem si pro ně nešel. A ani jsem neodevzdal učebnice,“ říká trochu hrdě malý Romi, budoucí třeťák, kterého prý zajímá jenom matematika. „Nemusím dělat úkoly, mě nebaví sedět a dělat úkoly,“ zabrblá.

Přečtěte si také Kdybychom byli chytrou zemí, investovali bychom teď do vzdělání

„Ani nevím, kde ty úkoly mám,“ přidá se Vaneska a všichni se shodují, že