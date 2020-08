Notes: Začátek školy? Protřepat, nemíchat!

O čem jsme psali

Toto září bude pro školáky i jejich rodiče jiné. Jednak se půjde do školy po neobvykle dlouhých prázdninách a také se stále úplně přesně neví, jak bude výuka probíhat. Školy se každopádně dostávají logicky do hledáčku našich redaktorů. A není to jen o koronaviru. Ministr školství například oznámil znepokojivý stav, že k mateřským a základním školám, které zřizují obce, neproudí tolik peněz z daní, kolik by mělo. Obce možná nezaregistrovaly změnu výpočtu příspěvků a nyní dluží školám na jejich provoz miliardy.

Podle doporučení ministerstva školství by neměly přicházet navzájem do styku děti z různých tříd a stupňů. To by ale znamenalo zrušit zájmové kroužky, kde jsou děti promíchané. Jak jsme zjistili, mnohé ze škol se tímto doporučením řídit nebudou, protože „nouzového režimu už bylo dost“.

Vůdci autoritářských a populistických režimů často vyhlašují válku korupci. Víme o tom své. Také současný čínský prezident volá po tvrdé ruce na korupčníky, kterými je Čína prorostlá ve všech patrech moci. Dokonce některé neváhá přivést k ruce spravedlnosti i ze zahraničí. Realita je ale taková, že obviněním z korupce se také snadno zbavuje politických protivníků.

A znovu Čína. Charles Darwin vypracoval teorii evoluce i díky rozmanitosti fauny na Galapágách. Nyní je mořský život u tohoto souostroví decimován dravými čínskými piráty-rybáři. Jihoameričané bijí na poplach.

Vážení čtenáři, jednou to muselo přijít – včera jsme poprvé za naši existenci nerozeslali Notes. Omlouváme se za nedopatření. Pokud bychom vám ze včerejší várky textů měli doporučit alespoň něco, byla by to série rozhovorů s dětmi, které vyrůstaly bez rodičů v dětském domově. Projekt spojený s představením Amerikánka v autorství a režii Viktora Tauše má upozornit na skutečnost, že i nyní vyrůstá v ústavní péči na osm tisíc dětí. Každé z nich má svůj jedinečný příběh, Renata Kalenská jich několik zapsala.

Psalo se jinde

Běloruský nejvyšší soud odmítl požadavek tamní opozice na vyhlášení nových voleb, informují České noviny.

Podle zjištění Seznam Zpráv se v poslaneckém klubu hnutí ANO objevila nákaza koronavirem. Pozitivně testována byla bývalá ministryně Karla Šlechtová. Několik poslanců je v karanténě, jednací sál Sněmovny bude vydezinfikován.

„Co má Rom v kanceláři prezidenta Zemana dělat, není jasné,“ píše Aktuálně.cz. Nejedná se však o označení etnika, ale o to, že Hrad najal do svých služeb dlouhodobého šéfa analytiky BIS Jiřího Roma. A to přesto, že Bezpečnostní informační službu označoval prezident za „čučkaře“.

Nudisté jsou zvyklí odkládat veškerý textil, tedy zřejmě i roušky. Jedním z ohnisek nákazy v jižní Francii se stal naturistický resort Cap d’Agde, kde je registrováno již 95 covid-19 pozitivních návštěvníků, píše Blesk.cz.

Zítra má českou premiéru jeden z nejočekávanějších filmů roku, zamotaný thriller o cestě časem Tenet od uznávaného Christophera Nolana. Filmový kritik Kamil Fila mu dává deset bodů z deseti a na svém facebookovém profilu film charakterizuje takto: „Jako by byl James Bond černoch a poslali nám ho z budoucnosti zpátky v čase, kde ho natočil kyborgický organismus s propojenými mozky Alfreda Hitchcocka a Stanleyho Kubricka.“

