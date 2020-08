Já jsem to zvládl, říká uprchlík, jehož slavné selfie s Merkelovou změnilo život kancléřce i jemu

„Wir schaffen das“ je věta, kterou před pěti lety v době vrcholící uprchlické krize pronesla německá kancléřka Angela Merkelová. Nebyla první, kdo ji vyslovil, ale byla to ona, na kom ulpěla. Tato věta, kterou chtěla dodat Němcům odvahu a optimismus, ji pak po následující roky pronásledovala, protože optimismus vyvolaný německou „vítací kulturou“ pomalu a jistě vyprchával. Kritici její uprchlické politiky jí s pomocí této věty předhazovali, že Německo to rozhodně „nezvládá“. Kancléřka svůj výrok nejprve hájila i opakovala, potom od něj v tichosti upustila. Syrský uprchlík Anas Modamani, kterému kancléřka náhodou vstoupila do života, dnes pro Deník N říká: „Já jsem to zvládl!“