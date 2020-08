Letní Letná i přes drastická omezení nabídla relevantní přehlídku nového cirkusu

Dost dlouho to vypadalo, že se letošní Letní Letná kvůli koronaviru vůbec neuskuteční. Nakonec se organizátorům podařilo uspořádat alespoň zkrácenou a celkově skromnější přehlídku, která se pod hlavičkou Letní Letná Light konala na tradičním místě od 18. do 25. srpna.

Místo obvyklých čtrnácti dnů měli letos příznivci nového cirkusu k dispozici pouze poloviční dobu, ještě podstatnější ztrátou však samozřejmě byla neúčast hvězdných zahraničních souborů, které tradičně představují hlavní lákadlo.

Festivalové dramaturgii tak dominovaly spíše domácí produkce, které se na Letné obvykle hrávají jen jednou, maximálně dvakrát. Platí to i pro dvě největší domácí novocirkusové skupiny. Cirk La Putyka se představil s novým titulem Kaleidoscope a Losers Cirque Company s retrospektivní skládačkou Losers – speciální edice. Oba soubory navíc společně uspořádaly i speciální letenský happening Be Together – Buďme spolu.

S ohledem na nejistou situaci je možné považovat za malý zázrak, že se na Letní Letné Light přece jen dva zahraniční soubory objevily. Konkrétně španělský soubor Voalá s inscenací Voalá station a francouzský Galapiat Cirque s L‘âne & la carotte.

Máte rádi akvabely?

Dvě představení Voalá station na úvod festivalu do značné míry navázala na zažitou tradici, která velí otevřít Letní Letnou velkou a efektní plenérovou show.

Dominantou produkce bylo vysoké hydraulické rameno, které tak trochu vypadalo jako přerostlý bratříček nedalekého metronomu. (Na rozdíl od něj se však mohlo otáčet na způsob pojízdných jeřábů.) Osm artistů se zavěšovalo na konstrukci s lany, na střídačku i společně, aby pak pluli prostorem tak trochu na způsob vzdušných akvabel.

Voalá station sice nabízí i jakýsi