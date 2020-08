Studio N: Vyšší hra. Proč šéf žalobců nechtěl, aby Babiš dostal pokutu za střet zájmů

Rozplétali jsme, co za zdánlivě rozporuplným postupem šéfa žalobců je. A ukazuje se, že kdyby Babiš dostal ve správním řízení pokutu za skryté ovládání médií, mohlo by to ohrozit další postup žalobců v kauze jeho střetu zájmů. Proč? To vysvětluje investigativní reportér Lukáš Prchal.

