Křeček s Voldemortem hrají Hladové hry. Vysvětlujeme, co se děje v Thajsku

Co si vybavíte, když se řekne Thajsko? Dovolená – nabízí Google. Ale mladé Thajce trápí úplně jiné slovo na D: diktatura. Vyšli do ulic a nebojí se ani kritiky krále – tabu, za které hrozí až 15 let vězení. Výsledkem jsou největší protivládní protesty v Thajsku od května 2014, kdy moc v zemi uzurpovala armáda.