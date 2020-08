Komentář Jana Moláčka: Každá nezávislá instituce, která se tou otázkou kdy zabývala, došla k témuž závěru – Andrej Babiš ovládá Agrofert a zájmy koncernu jsou jeho zájmy. Opak tvrdí pouze Babiš a jeho podřízení v byznysu i politice, pokud tedy vůbec lze tyto dvě sféry Babišovy činnosti od sebe oddělovat. Nové informace, podle kterých se zřejmě připravuje další trestní stíhání právě kvůli Babišovu střetu zájmů, už možná leckdo bere jako příslib další úmorné tahanice, v níž budou další a další posudky konstatovat stále totéž. Může to tak dopadnout, přesto je možná ve hře novinka – stíhání nikoliv nebo nejen premiéra, ale i těch, kdo Agrofertu peníze dál vyplácejí.

Koho má Pavel Zeman v hledáčku kvůli Babišovu střetu zájmů? Stíhání úředníků by premiéra mohlo bolet víc než to vlastní

Vyberte si kteréhokoliv právníka na světě, předložte mu dokumenty upravující fungování Babišových svěřenských fondů a zeptejte se ho, zda je český premiér stále pánem Agrofertu. Můžete ale klidně ušetřit peníze, odpověď bude vždycky stejná – ano, samozřejmě že je. V koncernu se nestane nic, co by si on nepřál. Každá koruna, kterou Agrofert dnes vydělá, bude zítra jeho.

Pokud chcete slyšet odpověď opačnou, máte jedinou možnost – zaplatit za