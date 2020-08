Babiš a vedení ANO brněnskou kauzu nezvládli. Podat trestní oznámení na záchranářku byla chyba, říká Jermanová

Máte za sebou čtyři roky v čele kraje. Jak byste shrnula své působení, co považujete za své největší úspěchy?

Musím říct, že kraj za našeho vedení dosáhl nejlepších výsledků, jaké kdy v historii měl. Takto bych to shrnula. Nejsou to prázdné fráze, ale doložitelné věci. Víme, že jsme za čtyři roky opravili nejvíce silnic v historii kraje. V životě kraje se nikdy tolik neinvestovalo jako za poslední čtyři roky.

Středočeský kraj podle statistik ministerstva pro místní rozvoj čerpá nejvíce peněz z Evropských fondů ze všech krajů. Nemocnice hospodaří bez provozního příspěvku a jsou v černých číslech. V nemocnicích výrazně investujeme, letos to bude bezmála 400 milionů korun.

Hodně jsme zlepšili stav našich škol, investovalo se, připravují se stavby dvou tělocvičen. Nejsou to má tvrzení, jsou to věci podložené čísly.

Říkala jste, že na tom Středočeský kraj nebyl nikdy lépe. Do voleb tedy chcete jít s tím, že budete prezentovat své dosavadní výsledky?

S ničím jiným do voleb ani jít nemůžu. Máme tady rozdělanou práci. Chceme dokončit projekty, které jsme rozpracovali. Za necelé čtyři roky jsme udělali ohromný kus práce. A myslím, že je to v regionu vidět.

Jenže třeba podle analýzy sociologa Jana Herzmanna sice ANO krajské volby vyhraje, právě vaše hejtmanské místo je však podle něj velmi ohrožené. Čím si to vysvětlujete?

Je třeba si uvědomit lokalitu středních Čech, které obklopují Prahu. Jsou tu trošku jiní voliči než v jiných regionech.

I přes tuto specifičnost jste tady posledně vyhrála.

Ano, a nikde není napsáno, že nevyhraju znovu. Jsme na začátku volebního klání, hnutí ANO pracuje do poslední chvíle. Naše kampaň je spíše o práci než o prázdných předvolebních sloganech. Ale je to vůle voličů a my ji budeme respektovat.

Podle autora zmiňované analýzy oslabená pozice hnutí v kraji souvisí „imageově i s postavením paní Jermanové jako konkrétní osoby za ANO“. Není to tedy tak, že lidé vnímají hlavně vaše mediální vystupování?

Mohu pouze zopakovat, že za mě hovoří čísla a výsledky. Rozhodnou voliči. Neudělala jsem nic špatně. Nic jsem neukradla, i když to zaznívá v různých kauzách, na které nemám vliv. Vstupovala jsem do krajské politiky, abych posunula Středočeský kraj dále. A to se stalo. Jenže to je další specifikum kraje, často se tam promítá celostátní politika.

Podle premiéra odvádíte dobrou práci, i tak vás ale kritizuje za vaše mediální vystupování. Čím to je?

Já nevím, co konkrétně myslí. Vím, že dělám chyby, ale ty dělá každý. Já udělala dvě a za obě jsem se omluvila. Přesto jsou neustále opakovány. S tím člověk prostě musí žít. Na další kauzy nemám vliv. Nemám vliv na uzavírání dohod na úřadě, nemám vliv na odměňování. Od toho je tady jiný orgán, ředitel úřadu.

Jestliže zákon o krajích hovoří tak, že jsou pozice těchto orgánů striktně oddělené, pak nejsem blázen, abych to porušovala. Když se objeví mediální zkratka, těžko s tím mohu něco dělat. Nemůžu vysvětlovat něco, na co nemám vliv.

Nemůžete se ale odvolávat jen na mediální zkratku. Poslední příklad z minulého týdne – váš manžel na sítích vulgárně urážel vašeho protikandidáta z ODS Martina Kupku. I to pan premiér kritizoval.

Můj manžel