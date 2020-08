Podle návrhu ministryně práce Jany Maláčové by měli všichni senioři dostat ke svému důchodu 6000 korun navíc. Návrh vychází z předpokladu, že jelikož vláda posílá peníze kvůli koronavirové krizi zaměstnancům i podnikatelům, tak by důchodci neměli přijít zkrátka.

S nápadem vyplatit seniorům zvláštní koronavirové příspěvky souhlasí i premiér Andrej Babiš. Peníze by měly být podle něj jakýmsi odškodněním za stres starých lidí kvůli koronaviru. Ve světle čísel ale toto velkou logiku nedává.

„Věková skupina 65+ vykazovala příznaky stresu v průměru nejnižší ze všech. Naopak nejvyšší míru stresu prožívaly ženy s dětmi a osamělé matky… Těm tedy bude vláda stres kompenzovat ještě více?“ poznamenává ekonom z Institutu CERGE-EI Daniel Münich a odkazuje na aktuální studii o dopadech koronaviru na psychické zdraví lidí.

Pokud vláda chce v době koronaviru seniorům skutečně pomoct, měla by se zamyslet nad jiným způsobem vynaložení peněz ze státního rozpočtu. Co senioři nejvíce potřebují, je to, aby je společnost před nákazou co nejefektivněji ochránila. Chystané rouškovné jim takovou ochranu stěží zajistí.

Léto přitom pomalu končí a vláda Andreje Babiše ještě neřekla, pomocí jakých konkrétních opatření chce seniory před očekávanou druhou vlnou šíření koronaviru chránit. Stokrát opakovanou větu „nákazu většina populace přežije bez problémů, ochraňme staré a nemocné“ nyní zřejmě nikdo neslyší.

„Byla jsem na jaře v poradním sboru ministerstva a dělali jsme všechno pro to, aby se nákaza zastavila. A teď je mi trošku líto, že se všechna opatření plošně zrušila. U mladých to nevadí, ale obávám se, aby to neodnesli staří a nemocní,“ řekla nedávno Deníku N gerontoložka Božena Jurašková, která se zabývá zdravotní péčí o seniory.

Cesta za lékařem

Jedním z problémů, který stát zatím vůbec neřeší, jsou například