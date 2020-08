Studio N: Lukašenko poslal do ulic armádu. Demonstranti nepolevují

Statisíce Bělorusů vzkázaly prezidentu Lukašenkovi „odejdi“. Jenže on naopak přišel – do svého paláce, v neprůstřelné vestě a s puškou v ruce. „Demonstranti se ale nezalekli,“ říká reportérka Petra Procházková. „Současné protesty nemají v novodobé běloruské historii obdobu. Do akcí se zapojují i lidé, kteří nemají vytříbený politický názor, ale jsou prostě jen strašně naštvaní.“ Poslechněte si aktuální epizodu Studia N.