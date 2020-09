Národní obrození jazyka, který neměl výraz pro nulu ani letadlo

Šestadvacetiletý peruánský rapper Liberato Kani, který ve svých písních míchá španělštinu s řečí původních obyvatel And, na pódiu vykřikuje: „Kečuánština je odboj.“ „Sí, sí, sí,“ odpoví mu příznivci španělsky. „Kečuánsky se ano řekne arí,“ komanduje zpěvák z Limy do mikrofonu. „Arí, arí, arí,“ chytnou se fanouškové, kteří etnicky patří k potomkům Inků. Populární hudba je jednou z podob (prozatím skromného) obrození kečuánštiny, kterou mají v jihoamerickém Peru za mateřštinu čtyři miliony lidí a další čtyři miliony v sousedních státech.

V zemi existuje řada skupin, nejen folklorních, které do svého repertoáru zařazují texty v kečuánštině. Nejvíce se proslavila nyní teprve devatenáctiletá Renata Floresová, který vedle vlastních písniček nabídla i kečuánské verze hitů The Way You Make Me Feel od Michaela Jacksona nebo The House of the Rising Sun od The Animals. Tato videa mají na YouTube statisíce zhlédnutí.

Mladá interpretka z horského města Ayacucho, která se do povědomí národa zapsala jako účastnice dětské verze televizního hledání talentů, přiznává, že se kečuánštinou pouze chtěla odlišit od jiných. Ale když viděla zájem, jaký vyvolala, pochopila, že se stala mluvčí uživatelů jazyka, který je v dlouhodobém úpadku. „My Peruánci nesmíme