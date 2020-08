„Bojuji za vás!“ Trump chce opět sušit močál i čistit oceány. Zveřejnil program pro druhé období

Analýza: Začíná čtyřdenní nominační sjezd americké Republikánské strany. Ve čtvrtek na něm jako hlavní hvězda promluví i prezident Donald Trump, který v listopadu obhajuje svůj mandát. Jeho volební program dostal název „Prezident Trump bojuje za vás!“, má 50 bodů. Popisujeme, co Trump voličům slibuje splnit, pokud ho znovu zvolí.

Hlavním tématem amerických voleb, tak jako v mnoha jiných zemích, nebývá zahraniční politika. Trumpův seznam proto nezačíná Čínou ani Ruskem. Americké voliče zajímá především stav domácí ekonomiky, navíc v období pandemie s miliony lidí, kteří kvůli ní ztratili práci. První část se proto logicky týká pracovních míst.

Práce

Prezident Trump ve své agendě slibuje vytvořit 10 milionů nových pracovních míst, a to už během prvních 10 měsíců svého druhého volebního období (to znamená zhruba od konce ledna do konce listopadu příštího roku).

Milion z nich má být specificky v prostředí malých podniků.

To není nic nového, patří to k základním slibům každého moderního prezidenta a samozřejmě nová místa sliboval před předchozími volbami i Donald Trump. Jak si vedl?

Je dobré připomenout,