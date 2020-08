Notes: Šachování s rouškama i bez roušek a třikrát o roku 1968

Ještě před pár měsíci by si autorka tohoto Notesu vsadila, že před silvestrem, kdy se vyhlašují všemožné ankety, bude slovem roku 2020 koronavirus. Teď si není jistá, zda ho v českých zemích nepřekoná slovo rouška. Ne virus, ale roušky jsou teď horkým tématem horkých dní – a není se čemu divit.

Zorientovat se v tom, jak a kde (a často i proč) roušky od září nosit, vyžaduje důkladné studium. S precizností sobě vlastní analyzuje nošení roušek a otázky, které vyvolává, Petr Koubský. Závěr jeho analýzy by šlo tisknout na trička: „Metodu ‚vyhlásit opatření, počkat na reakci lidí, pak je podle ní upravit‘ už známe z jara. Není dobrá. Snad se tak dá řídit zájmový kroužek. Firma ani stát ne; a epidemie už vůbec ne.“

I další téma těchto dní se týká zdraví, ačkoli zcela jinak. Jediné, co v tuto chvílí víme o vážných zdravotních potížích ruského opozičníka Alexeje Navalného zřejmě najisto, je, že je nezpůsobil žádný koronavirus. Na to, kdo a proč mohl takto zaútočit na nejslavnějšího bojovníka s korupcí v Rusku, se podívala Petra Procházková. Seznam Navalného nepřátel je podle ní tak dlouhý, že ho zpaměti nezná ani on sám.

Život jako z filmu o „devadesátkách“ v Česku. Začínal přeprodejem nedaněného rumu z Tuzexu, nejvíc se ale „proslavil“ jako společník zavražděného „kmotra“ Františka Mrázka. Následovala anabáze s tresty za nelegální obchody s akciemi a daňové podvody, útěk před nástupem do vězení, zadržení ve Švýcarsku a v Česku rychlé podmínečné propuštění za dobré chování. Řeč je o Tomáši Pitrovi, který se už delší dobu veřejného zájmu straní. Nyní mu jeho otec přenechal firmu založenou ještě v polovině devadesátých letech. Jaké s ní má podnikatel plány a jak pokračuje jeho spolupráce s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem, se ptal Michal Tomeš.

Dobrou práci nemůžete udělat od stolu. Na téhle novinářské poučce je určitě hodně pravdy, ale občas prostě není možné se na místo dění dostat. Ani tak personálně a finančně vybavená redakce jako britská veřejnoprávní televize BBC nemá v Africe snadný přístup do mnoha oblastí. Přesto s otevřenými zdroji a dostatkem času dokázala přijít na kloub mnohému. Například i vraždě. S jedním z autorů dokumentární série Africa Eye mluvila Dominika Píhová.

Jan Moláček se ve svém komentáři zabývá obviněním Ústavu pro studium totalitním režimů z „cenzury“. Zaznívají obvinění z neomarxismu, jak ale píše Honza, věc je podstatně složitější.

Dnes je to 52 let ode dne, kdy do Československa vpadly tanky s „bratrskou pomocí“. Jak vypadala v hlavním městě, vám ukážou méně známé fotografie Pavla Diase. O tom, co se v Praze dělo a jak se obyčejní lidé bránili síle, na kterou nemohli stačit, mluvil s autorem fotek Štěpán Vojtěch.

O tom, proč se Rusové Evropanů dnes mají spíš bát a jak vypadá stav jejich armády, píše vojenský publicista Jiří Vojáček. „Vojensky je dnešní Rusko velmi slabé. Výdaje na zbrojení i dnes, 30 let po rozpadu Sovětského svazu a zahájení budování kapitalismu, v Rusku dosahují pouhých 20 procent sovětského obranného rozpočtu z roku 1988,“ popisuje třeba.

A o dvou mrazivých telefonátech, které předcházely invazi do Československa, píše historik Martin Groman. „Telefon z Jalty drnčel 13. srpna na ÚV KSČ znovu. Spojení se povedlo až v půl šesté večer a hovor, ke kterému si Dubček přizval Josefa Smrkovského jako posluchače, trval téměř hodinu a půl a byl už o poznání důraznější, a to z obou stran. Brežněvovi docházela trpělivost, Dubčekovi selhávaly nervy,“ píše dějepisec.

A před víkendem ještě jedno odlehčenější čtení. Jak to vypadá v zemi, kde umí šachy hrát už i malé dítě, kde se hra učí povinně na školách a šachové mistry na ulici zastavují lidé, aby se s nimi vyfotili? To v Arménském deníku popisuje Monika Durajová.

Hezký víkend všem.