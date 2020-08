Nepleťme si prázdninový úlet s láskou. Dlouhodobý vztah je stále atraktivní, ta touha v nás zůstává

Když jsem si před začátkem rozhovoru zapínala diktafon, vy jste zapnul automatické nahrávání na Skype a s úsměvem jste řekl, že naše dvě verze rozhovoru zřejmě budou dost podobné, což se u partnerských vztahů zpravidla neděje. Stává se vám často, že když vám dva partneři povídají o svém společném životě, jsou to docela odlišné příběhy?

A vám se to nestává? Myslím, že je to vždy náš subjektivní pohled. Samozřejmě, objektivní pravda, ve které jsme vzděláváni, je velmi lákavá a často si i tu svou pravdu zvykneme považovat za objektivní, ale v partnerských vztazích je to opravdu dost komplikované. Když se páru daří, například když jsou lidé do sebe zamilovaní, tehdy se může jejich pohled shodovat, ale já se s takovými lidmi příliš nesetkávám. Předpokládám, že zamilovaní lidé by se možná v pohledu shodli, ale spíše si myslím, že o tom ani moc nemluví, protože to nepotřebují. Kdyby si o tom povídali, možná by zjistili, že to nevidí úplně stejně. (smích)

Já se však specializuji na partnerské krize, kde je pravděpodobnost, že tutéž situaci, tutéž hádku a tentýž rozhovor zažíváme, pamatujeme si a interpretujeme rozdílně, zákonitě vyšší.

Zmínil jste, že při zamilovanosti to můžeme vidět s partnerem podobně. A co potom, když se zamilovanost vytratí? Protože celý život zřejmě nevydrží.

Ani nevím, jestli by měla vydržet…

Proč ne?

Zamilovanost je zajímavý produkt přírody a naší evoluce, ale podle mě zamilovanost není